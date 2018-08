گوشی شیائومی پوکوفون F1 با قیمت پایه ۳۰۰ دلار رسما معرفی شد

مرداد ماه سال جاری بود که خبرهایی شنیده می‌شد از برند جدید شیائومی که قرار بود گوشی‌هایی ارزان قیمت برای رقابت با برند‌هایی مثل وان‌پلاس تولید کند. حالا امروز بالاخره بعد از مدت‌ها شایعه و لو رفتن عکس‌ها و فیلم‌هایی از این گوشی، پوکوفون F1 رسما معرفی شد. این گوشی با هدف بهبود چهره شیائومی در بازارهای جهانی تولید شده و قرار است سری گوشی‌های پوکوفون، با قیمت ارزان اما مشخصات سخت‌افزاری قدرتمند عرضه شوند.

Pocophone F1 که در کشور هند با اسم مختصر Poco F1 معرفی شد، از پردازنده اسنپ‌دراگن ۸۴۵ استفاده می‌کند و با قیمت پایه ۳۰۰ دلار عرضه خواهد شد که به این ترتیب می‌توان این گوشی را ارزان‌ترین محصولی دانست که با پردازنده قدرتمند اسنپ‌دراگن ۸۴۵ عرضه می‌شود.

این گوشی نمایشگری ۶.۱۸ اینچی با تکنولوژی LCD دارد. رزولوشن این نمایشگر Full HD+ بوده و در بالای نمایشگر نیز متاسفانه شاهد یک بریدگی یا ناچ بزرگ هستیم. در بخش جلویی گوشی هیچ دکمه فیزیکی وجود ندارد اما سنسور اینفرارد برای تکنولوژی تشخیص چهره جهت باز کردن قفل دستگاه قرار گرفته است. شیشه محافظ نمایشگر دستگاه نیز از جنس گوریلا گلس ۳ خواهد بود که کمی قدیمی به نظر می‌رسد. مخصوصا حالا که گوریلا گلس ۶ هم عرضه شده است. درواقع به نظر می‌رسد شیائومی سعی کرده تا جایی که می‌تواند، از بخش‌های سخت‌افزاری غیر ضروری بکاهد تا بتواند قیمت دستگاه را تا حد ممکن کاهش دهد.

اسنپ‌دراگن ۸۴۵، پردازنده پرچمدار‌های امروزی، از ۸ هسته تشکیل شده و سرعت آن در پوکوفون روی ۲.۸ گیگاهرتز تنظیم شده است. در کنار این پردازنده، با توجه به مدل خریداری شده دستگاه، شاهد ۶ یا ۸ گیگابایت رم خواهیم بود. برای حافظه داخلی گوشی نیز سه حافظه ۶۴ گیگابایتی، ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایتی در نظر گرفته شده است.

دوربین اصلی گوشی اف۱، از یک سنسور ۱۲ مگاپیکسلی تشکیل شده است. همچنین دوربین دومی که پشت دستگاه قرار دارد، یک دوربین ۵ مگاپکیسلی بوده که به نظر می‌رسد از این دوربین فقط برای عکس‌های پرتره استفاده خواهد شد. در بخش دوربین پوکو اف۱ بسیار شبیه به Xiaomi Mi 8 SE بوده که در هر دو گوشی از سنسور سونی IMX363 برای دوربین اصلی استفاده شده و جلوی این سنسور نیز یک لنز با دیافراگم F/1.9 قرار گرفته است.

دوربین سلفی پوکو اف۱ نیز ۲۰ مگاپیکسلی بوده و لنز آن دیافراگم F/2.0 خواهد داشت. این دوربین در بخش ناچ یا بریدگی بالای نمایشگر قرار گرفته و در کنار این دوربین نیز شاهد سنسور اینفرارد هستیم که برای فناوری تشخیص چهره استفاده می‌شود. نحوه کار سیستم تشخیص چهره این گوشی به این صورت بوده که ابتدا نور اینفرارد به صورت کاربر تابیده می‌شود و سپس توسط سنسور دیگری، این نور خوانده شده و فرآیند تشخیص چهره صورت می‌گیرد.

شیائومی پوکوفون اف۱ با تغییراتی محسوس، از رابط کاربری MIUI 9.6 بر پایه اندروید اورئو استفاده می‌کند. این رابط کاربری به واسطه تغییراتی که گفتیم، MIUI for Poco نامیده شده و در آن یک پوسته پوکو هم قرار دارد. انتظار می‌رود این گوشی به زودی به رابط کاربری MIUI 10 و اندروید پای نیز بروزرسانی شود.

دیگر ویژگی هیجان انگیز این گوشی، باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپری آن بوده که از فناوری Quick Charge 3.0 هم پشتیبانی می‌کند و حتی شارژر فست شارژ هم در بسته‌بندی این گوشی وجود دارد.

تمام این چیزهایی که گفتیم با قیمت پایه ۳۰۰ دلار عرضه می‌شوند اما هنوز سورپرایزهای این گوشی تمام نشده است! این گوشی حتی از بلندگوی استریو هم استفاده می‌کند. ترکیب بلندگوی لبه پایینی دستگاه با بلندگوی قرار گرفته در بریدگی نمایشگر، تجربه صدای استریو را به این گوشی می‌آورد. علاوه بر این، این گوشی از تکنولوژی LiquidCool هم استفاده می‌کند که درواقع برای خنک کردن پردازنده این گوشی تعبیه شده است.

پوکوفون F1 در سه رنگ مشکی گرافیت، آبی استیل و قرمز روسو عرضه می‌شود. همچنین یک گزینه چهارم هم وجود دارد که Armored Edition نام گرفته و در این نسخه بخش پشتی گوشی از جنس کولار فیبر کربن بوده که باعث می‌شود گوشی بهتر در دست بنشیند و همینطور در برابر خط و خش نیز مقاوم‌تر باشد.

قیمت نسخه ۶۴ گیگابایتی گوشی با رم ۶ گیگابایتی، ۳۰۰ دلار، نسخه ۶/۱۲۸ گیگابایتی ۳۴۵ دلار و نسخه ۸/۲۵۶ گیگابایتی، ۴۱۵ دلار خواهد بود. نسخه Armored Edition هم با قیمت ۴۳۰ دلار و در حافظه ۲۵۶ و رم ۶ گیگابایتی عرضه می‌شود.

فروش این گوشی از هفت روز دیگر آغاز خواهد شد. نظر شما درباره این پرچمدار ارزان قیمت چیست؟ آیا شیائومی می‌تواند فروش خوبی از این گوشی داشته و حتی رکورد بزند؟

