بار دیگر گوگل پیکسل ۳ اکس‌ال در متروی تورنتو مشاهده شد و دیگر این ماجرا تا حدی عمدی به نظر می‌رسد. درواقع گویا گوگل اهمیتی نمی‌دهد که گوشی جدید این شرکت قبل از معرفی دیده شود و قرار نیست این گوشی مثل یک راز محافظت شود. اولین بار هفته پیش بود که عکسی از این گوشی در مترو منتشر شد که بریدگی بالای نمایشگر گوشی را از زاویه‌ای نه چندان خوب نشان میداد. حالا اما دو عکس دیگر دوباره از این گوشی و دوباره در مترو منتشر شده که این بار جزئیات بهتری از گوشی را نمایش می‌دهد.

در بخش بریدگی بالای نمایشگر گوشی شاهد دو دوربین خواهیم بود

با توجه به عکس اول، مشخصا شخص مورد نظر را در حال استفاده از پیکسل ۳ در اپلیکیشن واتس‌اپ نشان می‌دهد. به همین ترتیب می‌توان دید که ناحیه اطراف بریدگی، با رنگ تیره‌تری در اپلیکیشن واتس اپ نمایش داده شده‌اند. در پایین عکس نیز ترکیب نوار ژست‌های حرکتی اندروید پای با پس زمینه مشکی و حاشیه پایینی نمایشگر، تشخیص اندازه حاشیه پایینی نمایشگر گوشی را برای ما سخت می‌کند. همچنین در بریدگی بالای نمایشگر نیز شاهد دو دوربین هستیم که ممکن است این دو دوربین برای فناوری تشخیص چهره به کار برده شوند.

در عکس دوم اما شاهد قسمت پشتی پیکسل ۳ اکس‌ال هستیم. همانطور که پیش‌تر هم در شایعات داشتیم، قسمت پشتی این گوشی کاملا شیشه‌ای بوده و امکان شارژ بی‌سیم نیز برای این گوشی فراهم خواهد بود. همچنین به دلیل اینکه طراحی پیکسل ۳ با نسل‌های قبلی پیکسل هماهنگی داشته باشد، قسمت بزرگی از شیشه پشتی گوشی طرح مات داشته تا ترکیب شیشه و فلز که در پیکسل‌های قبلی دیده بودیم را اینجا هم به صورت مشابه داشته باشیم. علاوه بر این‌ها، بار دیگر تایید می‌شود که گوگل اگرچه بخش جلویی پیکسل ۳ را به دو دوربین مجهز کرده اما همچنان در بخش پشتی سراغ دوربین دوم نخواهد رفت و از یک دوربین در پشت گوشی استفاده خواهد کرد. با توجه به سابقه گوگل در دوربین‌های پیکسل، امسال هم انتظار داریم پیکسل ۳ عکاسی با موبایل را بار دیگر لذت‌بخش‌تر کند.

امسال هم انتظار می‌رود گوگل مثل دو سال گذشته، گوشی‌های جدید پیکسل را در تاریخ ۴ اوت یا ۱۳ مهرماه معرفی کند. در کنار این گوشی، اولین ساعت هوشمند گوگل با نام Pixel Watch نیز معرفی خواهد شد. همچنین نسل جدید کروم‌کست و همینطور احتمالا یک نمایشگر هوشمند مجهز به گوگل اسیستنت نیز در این مراسم معرفی خواهد شد. شما درباره پیکسل ۳ چه فکر می‌کنید؟ آیا این گوشی با بریدگی بزرگ نمایشگر خود، می‌تواند در بازار موفق باشد؟

منبع: PhoneArena

The post گوگل پیکسل ۳ اکس‌ال بار دیگر مشاهده شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala