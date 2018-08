تا چند هفته دیگر، اپل قرار است از محصولات سخت‌افزاری جدید خود که احتمالا شامل اپل واچ جدید، مدل‌های جدید آیپد پرو و سه آیفون تازه‌نفس است، پرده‌برداری کند. بر اساس گزارش‌هایی که تا حالا منتشر شده، ما تصور می‌کردیم که هر سه مدل آیفون ۲۰۱۸ از تراشه A12 بهره می‌برند. اما به‌لطف بررسی ، به نظر می‌رسد که چنین موضوعی حقیقت ندارد.

به احتمال زیاد آیفون‌ LCD از تراشه A10 بهره می‌برد.

هرچند مدل ۲۰۱۸ آیفون‌ X و آیفون‌ X پلاس مجهز به تراشه A12 خواهند بود، اما مدل ارزان‌تر یعنی آیفون‌ LCD احتمالا از چنین تراشه‌ای بهره نمی‌برد. برنامه‌نویسانی که کدهای مخفی‌شده در نرم‌افزار Xcode را بررسی کرده‌اند، به شواهدی دست پیدا کرده‌اند که آیفون LCD از تراشه A10 بهره می‌برد. این همان تراشه‌ای است که در آیفون‌ ۷ و ۷ پلاس تعبیه شده است.

طبق دیگر گزارش‌های منتشر شده، گویا نام این گوشی آیفون ۲۰۱۸ خواهد بود و به نظر می‌رسد همانند آیفون ۷ پلاس از ۳ گیگابایت حافظه رم بهره می‌برد. البته بر خلاف مدل ۷ پلاس، این گوشی به احتمال زیاد از یک دوربین اصلی بهره می‌برد. در ضمن آیفون‌ LCD، همانند دو مدل دیگری که در کنار آن معرفی می‌شود، مجهز به به فیس آی‌دی است که این سیستم در بریدگی نمایشگر تعبیه شده است.

با توجه به اینکه زمان زیادی تا معرفی این گجت‌ها باقی نمانده، می‌توانیم انتظار انتشار گزارش‌های موثق‌تری را هم داشته باشیم.

