چرا کتاب مردی به نام اوه تا این حد محبوب شد؟

«کسی که از این رمان خوشش نیاید بهتر است هیچ کتابی نخواند» این جمله را مجله آلمانی اشپیگل درباره کتاب مردی به نام اوه نوشته است. کتابی که از پرفروش‌های آمازون در سال ۲۰۱۶ شد، ۴۲ هفته در لیست پرفروش‌های نیویورک تایمز قرار داشت و نویسنده‌اش را به شهرتی جهانی رساند.‌

مردی به نام اوه که در حال حاضر به بیش از سی زبان دنیا ترجمه شده‌، اولین رمان فردریک بکمن سوئدی است و بکمن به خاطر نوشتن آن بهترین نویسنده سال ۲۰۱۳ سوئد شد. پنج سال پس از انتشار کتاب، فیلمی هم با همین نام از روی آن ساخته شد که بین فیلم‌های نامزد شده برای بهترین فیلم خارجی زبان، رقیب «فروشنده» اصغر فرهادی بود و دیدن آن خالی از لطف نیست.

داستان کتاب درباره مردی ۵۹ ساله، بی‌حوصله و عبوس است که اندوهگین از دست دادن همسرش است و به خودکشی فکر می‌کند. او پس از فوت همسرش درگیر دنیای جدیدی شده است که نه از آخرین تکنولوژی‌های روزش سر در می‌آورد و نه از رفتار آدم‌هایش. اما چیزی که کتاب را برای ایرانی‌ها حسابی جذاب کرده است همسایه‌ی آقای اوه است! یک خانواده ایرانی که با توجه به فرهنگ شرقیشان بسیار خونگرم هستند و تمام تلاششان را می‌کنند تا با آقای اوه دوست شوند. دوستی آن‌ها با یک ظرف زرشک‌پلو با مرغ زعفرانی شروع می‌شود و دنیای اوه را تغییر می‌دهد. تفاوت فرهنگ‌ها، چه فرهنگ یک پیرمرد سوئدی و نسل جوان سوئد و چه تفاوت فرهنگی سوئد و ایران یکی از چیزهایی است که در طول داستان به چشم می‌آید و به جذابیت آن اضافه می‌کند. دیدن جزئیات فرهنگ ایرانی از دید یک خارجی یکی از جالب‌ترین اتفاقاتی است که برای خواننده ایرانی در طول خواندن داستان می‌افتد.

ویژگی دیگری که کتاب مردی به نام اوه را تا این حد محبوب کرده است توانمندی نویسنده است. داستان شخصیت‌پردازی بسیار دقیقی دارد و در حالی که روان و با جملاتی کوتاه تعریف می‌شود، فلش‌بک‌هایی دارد که ریتم خوبی به داستان می‌بخشد و خواننده را اصلا خسته نمی‌کند.

این کتاب را نشر نون با ترجمه فرناز تیمورزاده منتشر کرده و خواندن آن تقریبا پنج ساعت زمان می‌برد.

این کتاب‌ در کمپین #چی_بخونم قرار دارد و می‎‌توانید آن را با ۴۰ درصد تخفیف از سایت فیدیبو دانلود و مطالعه کنید.

کد تخفیف: chibekhoonam

The post به افتخار زرشک‌پلو با مرغ زعفرانی appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala