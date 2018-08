در این نوشته نگاهی مختصر خواهیم داشت به فیلم‌های موفق و شکست‌خورده تابستان سال ۲۰۱۸ در سینماهای ایالات متحده آمریکا. از فیلم‌های پرهزینه‌ی ابرقهرمانی تا برخی از آثار که توسط استودیوهای کوچکتر ساخته شده‌اند اما عملکرد موفقی داشته‌اند.

تابستان سال گذشته از بسیاری جنبه‌ها برای سینمای آمریکا سال بدی به حساب می‌آمد. بسیاری از مجموعه‌های بزرگ مثل Transformers یا Pirates of the Caribbean از آنچه پیش‌بینی می‌شد عملکرد ضعیف‌تری داشتند در حالی که فیلم‌های پرهزینه‌ای مثل King Arthur: Legend of the Sword و Valerian and the City of a Thousand Planets نتوانستند فروش قابل‌توجهی داشته باشند و سازندگان آن‌ها با ضرر و زیان مالی مواجه شدند.

اما حکایت امسال کاملا متفاوت است و به نظر می‌رسد باکس‌آفیس دوباره کاملا بهبود یافته و عملکرد قابل قبولی دارد. بلاک‌باسترهای رکوردشکن در کنار فیلم‌های کوچکتر اما پرفروش و موفق توانستند شرایط را تغییر دهند. با این حال امسال هم در کنار موفقیت‌ها و فیلم‌های پرفروش شاهد شکست بعضی از فیلم‌هایی بودیم که شاید چندان هم انتظار شکست‌شان را نداشتیم. نهایتا ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که تعدادی از این فیلم‌ها از نظر تاریخی دقیقا در فصل تابستان اکران نشده‌اند با این وجود بسیاری از منابع سینمایی در ایالات متحده از آن‌ها به عنوان بلاک‌باسترهای تابستانی نام می‌برند.

برندگان

Avengers: Infinity War

انتقام جویان: جنگ ابدیت جدیدترین فیلم در مجموعه انتقام جویان بود که یکی از برندگان مسلم تابستانی باکس‌آفیس به حساب می‌آید. فروشی بیش از ۲ میلیارد دلار در سراسر جهان و قرارگرفتن به عنوان چهارمین فیلم پرفروش تاریخ سینما خود حکایت از موفقیت تجاری عظیم این فیلم دارد. جنگ ابدیت اغلب رکوردهایی که پیش‌بینی می‌شد بشکند را تغییر داد و دومین فیلم پرفروش تاریخ سینماهای آمریکا در روز اول اکران شد. همچنین می‌توان به حضور فیلم برای ۹ هفته در میان ۱۰ فیلم برتر باکس‌آفیس اشاره کرد.

Deadpool2

موفقیت ددپول ۲ چندان برای‌مان شگفت‌انگیز نبود. قسمت اول این مجموعه عملکرد بسیار موفقی داشت و پیش‌بینی می‌شد که فیلم دوم مجموعه ددپول هم بتواند مخاطبان را راضی نگه‌ دارد. گرچه قسمت دوم نتوانست فروش بیشتری از قسمت اول داشته باشد (فروش ۷۳۳ میلیون دلاری در سراسرجهان در مقایسه با فروش ۷۸۳ میلیون دلاری قسمت اول) اما این نکته را هم فراموش نکنیم که قسمت اول مجبور نبود با فیلم پرفروشی چون انتقام جویان: جنگ ابدیت رقابت کند. در کل شکی نیست که ددپول۲ از برندگان باکس‌آفیس تابستان به حساب می‌آید؛ فیلمی که در مجموع مورد رضایت مخاطبان قرار گرفت.

Hereditary

فیلم سینمایی Hereditary از جمله فیلم‌هایی است که امسال مورد توجه منتقدان قرار گرفت. فیلم توسط شرکت A24 پخش شد که این سال‌ها توانسته شخصیت منحصر به فردی در میان پخش‌کنندگان فیلم به دست بیاورد و به عنوان شرکتی که در حوزه فیلم‌های مستقل عملکرد درخشانی دارد شناخته می‎‌شود.

به هر حال اوج موفقیت A24 امسال از طریق توزیع Hereditary رقم خورد. فیلمی که با بودجه ۱۰ میلیون دلاری ساخته شد اما توانست نزدیک به ۸۰ میلیون دلار بفروشد. رقمی که برای فیلم‌های مستقل کاملا قابل توجه است و برای شرکت توزیع‌کننده یک رکورد به حساب می‌آمد. در عمل می‌توان این موفقیت را با چند عامل کلیدی تحلیل کرد: تعریف و تمجید منتقدان از فیلم، ارزش‌های خود فیلم در کنار زمان‌شناسی و بازاریابی موفقی که برای این اثر سینمایی انجام شد.

Mission: Impossible- Fallout

ماموریت: غیرممکن از مجموعه فیلم‌هایی است که در ۲۲ سال گذشته توانسته مخاطبان خود را حفظ کند. در واقع نه تنها شاهد حفظ مخاطبان بودیم بلکه با توجه به آمار فروش می‌توان نشان داد موفقیت تجاری ماموریت: غیرممکن بهتر هم شده است. کلیت مجموعه ارتباط تنگاتنگی با تام کروز هنرپیشه محبوب آمریکایی دارد و سازندگان اثر هم می‌دانند که مخاطبان دقیقا منتظرند چه چیزهایی از کروز را روی پرده ببینند.

نکته مهم درباره ششمین فیلم این مجموعه یعنی ماموریت: غیرممکن- فال اوت این بود که نه تنها مخاطبان را تحت تاثیر قرار داد بلکه به عنوان یک فیلم اکشن مورد توجه منتقدان آمریکایی هم قرار گرفت.

Incredibles 2

از آغاز مجموعه فیلم‌های شگفت‌انگیزان حدود ۱۴ سال می‌گذرد. با توجه به روند اخیر پیکسار در ساخت قسمت‌های جدید برای مجموعه‌های موفق مثل داستان اسباب‌بازی‌ها،‌ ماشین‌ها، پیدا کردن نمو و … به نظر می‌رسید باید منتظر یک قسمت جدید از مجموعه شگفت‌انگیزان هم باشیم اما سوال اصلی این بود که واکنش مخاطبان پس از ۱۴ سال نسبت به این انیمیشن موفق چه خواهد بود.

با اکران فیلم متوجه شدیم که شگفت‌انگیزان ۲ یکی از آثار موفق سال ۲۰۱۸ است و در میان برندگان گیشه جای دارد. این انیمیشن با فروش ۱۸۰ میلیون دلاری در اولین آخرهفته اکران توانست در حوزه انیمیشن‌ها رکوردشکن باشد در حالی که جایگاه هشتمین اولین آخر هفته پرفروش در میان تمامی فیلم‌های آمریکایی را هم به خود اختصاص داد. شگفت‌انگیزان ۲ بیش از یک میلیارد دلار درسراسر جهان فروخت اما نکته مهم این است که تقریبا ۵۵ درصد این یک میلیارد دلار از فروش فیلم در آمریکا به دست آمده که نشان از موفقیت عظیم فیلم در داخل ایالات متحده دارد.

Jurassic World: Fallen Kingdom

دنیای ژوراسیک: سقوط پادشاهی فیلمی بود در ادامه فیلم دنیای ژوراسیک که سال ۲۰۱۵ ساخته شد. فیلم چندان منتقدان را راضی نکرد اما دست کم یک نکته را به همه ثابت کرد: مردم هنوز عاشق دایناسورها هستند و حاضرند برای دیدنشان روی پرده پول خرج کنند.

دنیای ژوراسیک: سقوط پادشاهی در سراسرجهان بیش از ۱.۲۷ میلیارد دلار فروخت و تقریبا ۶۸ درصد این میزان فروش در کشورهایی به جز آمریکا اتفاق افتاد؛ یکی از بزرگترین منابع درآمدی فیلم چین بود که حدود ۲۴۸ میلیون دلار از فروش فیلم از طریق تماشاگران این کشور به دست آمد. این موضوع دوباره ثابت کرد که یک بلاک‌باستر موفق باید بتواند در چین عملکرد خوبی داشته باشد.

بازندگان

The Darkest Minds

اما نگاهی هم داشته باشیم به بازندگان مهم فیلم‌های تابستانی سال میلادی جاری. تاریک‌ترین ذهن‌ها یکی از شکست‌های فجیع امسال بود. فیلمی که توسط فاکس قرن بیستم منتشر شد و اولین تجربه غیرانیمیشنی کارگردان انیمیشن‌های پاندای کونگ‌فوکار بود. تاریک‌ترین ذهن‌ها در عمل از پی موفقیت تجاری فیلم‌هایی چون Twilight و The Hunger Games ساخته شد اما حتی به موفقیت تجاری این فیلم‌ها نزدیک هم نشد. در واقع باید گفت که فیلم حتی نتوانست بودجه ساخت خود را در بیاورد و به یکی از شکست‌های سنگین سال ۲۰۱۸ تبدیل شد.

Skyscraper

آسمان‌خراش یکی از شکست‌های مهم تجاری در تابستان سال ۲۰۱۸ به حساب می‌آید. برای فهم عمق این شکست باید فقط به یک نکته اشاره کرد. شخصیت اصلی این فیلم دواین جانسون یا همان راک بود. راک از جمله بازیگرهایی است که می‌توانند یک تنه یک فیلم پرفروش بسازند، ساختن همه‌چیز از هیچ. همین موضوع باعث شده راک به عنوان یکی از درآمدزاترین بازیگران هالیوود برای فیلم‌ها شناخته شود. حال فیلمی که حتی با راک هم نتواند بفروشد واقعا شرایط اسفناکی داشته. به هر حال، آسمان‌خراش که حداقل با ۱۳۰ میلیون دلار بودجه ساخته شده صرفا توانسته چیزی نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار بفروشد. رقمی که برای فیلمی با این بودجه و با توجه به حضور راک قطعا یک شکست تجاری به حساب می‌آید.

Solo: A Star Wars Story

برخی از کارشناسان معتقدند در دوران جدید و در روزهایی که نبض مخاطبان در دست فیلم‌های ابرقهرمانی است شکست یکی از فیلم‌های مجموعه فوق محبوب جنگ ستارگان آنقدر هم عجیب نبود. به هر حال این ترس‌ها پیش از این هم وجود داشت اما زمانیکه عوامل اصلی پروژه Solo فیلم را ترک کردند و دیزنی کار را به ران هاوارد سپرد ترس از ایجاد یک بحران برای فیلم جدید مجموعه جنگ ستارگان بیش از پیش شد.

به هر حال فیلم با وجود همه مشکلات اکران شد و در حالی که ۱۱ هفته از اکران گذشته بود Solo حتی نتوانست بودجه فیلم را در سینماهای ایالات متحده بازگرداند. حال تقریبا می‌شود با قاطعیت گفت سولو: داستانی از جنگ ستارگان فاجعه‌بارترین فیلم تابستانی و احتمالا فاجعه‌بارترین فیلم سال ۲۰۱۸ از نظر عملکرد تجاری بود.

The post برندگان و بازندگان باکس‌آفیس در تابستان ۲۰۱۸ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala