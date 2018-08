نیکون جنگ علیه سونی را با معرفی دو دوربین میررلس آغاز کرد

امروز بالاخره از مدت‌ها خبر و تیزر، نیکون رسما دو دوربین فول فریم بدون آینه خود را معرفی کرد. دوربین Z7 با قیمت ۳۳۹۹ دلار و دوربین Z6 با قیمت ۱۹۹۵ دلار، جدیدترین پرچمداران نیکون بوده و به این ترتیب نیکون رسما رقابت با سونی را در زمینه دوربین‌های بدون آینه فول فریم را آغاز کرد. هر دو دوربین از طراحی دقیقا یکسانی بهره می‌برند و تفاوت اصلی آن‌ها در قیمت و البته در سنسور، تعداد نقاط اتوفوکوس و همینطور رنج ISO خواهد بود. این دو دوربین گویا دقیقا برای رقابت با دو دوربین Sony A7 III و Sony A7R III معرفی شده‌اند و با اینکار، نیکون حتی گوی سبقت را از کنون هم ربوده است. Z7 دوربین رده‌بالا به حساب آمده و برای رقابت مستقیم با A7R III عرضه شده است و حالا با این دوربین، انتخاب بین D850 نیکون و Z7 برای طرفداران این شرکت، سخت‌تر از همیشه شده است. نیکون برای رسیدن به این نقطه راه زیادی را آمده و در عین حال به نظر دست پر هم وارد رقابت شده است.

بگذارید اول سراغ پرچمدار یعنی Z7 برویم. این دوربین که از تاریخ ۵ مهر ماه عرضه می‌شود، از یک سنسور ۴۵.۷ مگاپیکسلی بهره می‌برد. این سنسور ۴۹۳ نقطه اتوفوکوس دارد که فوق العاده به نظر می‌رسد و رنج ISO آن از ۶۴ تا ۲۵۶۰۰ خواهد بود. دوربین دوم یعنی Nikon Z6 که از اواخر ماه نوامبر عرضه می‌شود، یک سنسور ۲۴.۵ مگاپیکسلی همراه با ۲۷۳ نقطه فوکوس خواهد داشت و رنج ISO آن از ۱۰۰ تا ۵۱۲۰۰ خواهد بود که به نظر می‌رسد به این ترتیب دوربین Z6 انتخاب بهتری برای عکاسی در نور بسیار کم باشد.

هر دو دوربین با مانت لنز جدید نیکون که Z Mount نام دارد عرضه می‌شود. در حال حاضر فقط سه لنز برای آن تولید شده اما نیکون وعده داده در سال ۲۰۱۹، چند لنز دیگر نیز برای این سیستم عرضه شود. فعلا به عنوان لنز کیت، یک لنز ۲۴-۷۰ با دیافراگم F/4 در نظر گرفته شده که قیمتی معادل ۹۹۹ دلار خواهد داشت و کمینه فاصله فوکوس آن، ۳۰ سانتی‌متر خواهد بود.

در کنار این لنز، یک لنز ۳۵ میلی‌متری با دیافراگم F/1.8 با قیمت ۸۴۵ دلار و همینطور یک لنز ۵۰ میلی‌متری با دیافراگم F/1.8 با قیمت ۵۹۹ دلار نیز برای این دوربین‌ها عرضه خواهد شد. به گفته نیکون، هر سه لنز معرفی شده از گوشه به گوشه تصویر، عکسی شارپ و عالی را ثبت می‌کنند.

هنوز البته نمی‌توان گفت سری لنز‌های میررلس نیکون قابل رقابت با سونی هستند که البته طبیعی هم به نظر می‌رسد. اما خوشبختانه نیکون یک تبدیل برای لنز‌های سری F به Z هم تدارک دیده که با تبدیل مذکور، می‌توان از تمام لنز‌های سری F روی این دوربین استفاده کرد. این تبدیل نیز با قیمت ۲۵۰ دلار عرضه می‌شود و به گفته نیکون، تمامی قابلیت‌های لنز‌های سری F با این تبدیل رو دوربین‌های جدید فعال هستند. این یعنی حتی با وجود تبدیل، تمام ویژگی‌های اتوفوکوس نیز برای بیش از ۹۰ لنز فعال خواهد بود. در کل ۳۶۰ لنز سری F وجود دارد که ممکن است اتوفوکوس برای برخی از لنز‌های قدیمی این سری در دسترس نباشد و مجبور به فوکوس دستی باشید که باز هم با توجه به میررلس بودن دستگاه، کار سختی در پیش نخواهید داشت.

اما چرا بدون آینه؟ دوربین بدون آینه به نیکون کمک می‌کند دوربین‌هایی مدرن‌تر، کوچکتر و حتی کم صدا تر تولید کند و می‌توانید با دلیل بدون آینه بودن و فاصله کم سنسور تا مانت، هر لنز قدیمی را هم به دوربین خود متصل کنید. لنزهای سری Z طراحی مشابه دوربین خواهند داشت و روی آن‌ها یک حلقه برای فوکوس وجود دارد. همچنین می‌توانید این حلقه را تنظیم کنید که برای کم یا زیاد کردن دیافراگم، تغییر سرعت شاتر و یا تغییر اکسپوژر استفاده شوند. این دوربین‌ها همچنین می‌توانند با استفاده از شاتر الکترونیکی، بدون هیچ صدایی عکاسی کنند که برای عکاسان خیابانی، مزیت بزرگی به حساب می‌آید. البته گول ظاهر آن‌ها را نخورید و فکر نکنید با دوربین‌های کوچکی روبرو هستید. دوربین‌های جدید سری Z کمی بزرگتر و ضخیم‌تر از A7R III خواهند بود اما قطعا به سنگینی و بزرگی دوربین نیکون D850 نیستند. همچنین هر دو دوربین با باتری و کارت حافظه، حدود ۶۸۰ گرم وزن دارند.

حال بگذارید نگاهی لیست‌وار به مشخصات این دوربین‌ها داشته باشیم.

سنسور هر دو دوربین اندازه ۳۵.۹ در ۲۳.۹ میلی‌متر خواهند داشت و در دسته بندی Nikon FX Format قرار می‌گیرند.

مانت Z این دوربین‌ها گشادگی ۵۵ میلی‌متری و عمق ۱۶ میلی‌متری دارند. (نیکون گفته این ابعاد بهترین ابعاد برای مانت یک دوربین بوده و به این شرکت امکان این را می‌دهد تا لنزی با دیافراگم F/0.95 بسازد

سیستم هیبریدی اتوفوکوس شامل نقاط فوکوس فازی و کانتراست در این دوربین وجود دارد. همچنین قابلیت دنبال خودکار سوژه نیز وجود دارد.

تا -۴ EV می‌توان با این دوربین‌ها به صورت خودکار فوکوس کرد که برای عکاسی در شب فوق العاده است.

امکان عکس‌برداری کاملا بی صدا به واسطه شاتر الکترونیک وجود دارد.

لرزشگیر ۵ جهته سنسور نیز در این دوربین‌ها وجود دارد (این یعنی با اتصال لنز‌های قدیمی که لرزشگیر ندارند هم می‌توان از سیستم VR نیکون استفاده کرد).

چشمی الکترونیک با رزولوشن ۳.۶۹ میلیون نقطه‌ای OLED با پوشش صد درصدی سنسور و بزرگ‌نمایی ۰.۸x.

نمایشگر ۳.۲ اینچی با رزولوشن ۲.۱ میلیون دات با تکنولوژی LCD که به سمت بالا و پایین تا زاویه ۱۷۰ درجه جا به جا می‌شود.

نمایشگر کوچکی در لبه بالایی دوربین برای چک کردن تنظیمات.

فیلم‌برداری ۴K تا سرعت ۳۰ فریم در ثانیه

فیلم‌برداری ۱۰۸۰P تا سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه

Active D-Lighting و کاهش دهنده لرزش‌های الکترونیکی به علاوه فوکوس پیکینگ برای فیلم‌برداری ۴K و ۱۰۸۰P نیز وجود دارد. همچنین پروفایل رنگی فلت N-Log به اضافه خروجی ۱۰ bit در خروجی HDMI نیز وجود دارد. تایم کد برای همگام سازی صدا و ویدیو هم دیگر ویژگی بخش فیلم‌برداری دوربین خواهد بود

بدنه ضد آب دوربین با استاندارد مشابه Nikon D850

رابط کاربری یکسان با دوربین‌های DSLR نیکون

درگاه کارت حافظه تکی XQD

وای‌فای و بلوتوث داخلی برای ارسال فایل

پورت USB Type-C

باتری EN-EL15

دوربین Z6 برای چه کاربرانی مناسب است؟

فیلم‌برداری ۴K با پوشش صد درصدی سنسور همراه با عملکرد بهتر در عکاسی در نور کم (به لطف دارا بودن ISO بیشتر) از اصلی‌ترین مزایای این دوربین هستند. همچنین عکاسی پیاپی با سرعت ۱۲ فریم در ثانیه نیز دیگر مزیت این دوربین خواهد بود اما از طرف دیگر با ۲۷۳ نقطه فوکوس، نقاط فوکوس کمتری نسبت به Z7 را شاهد هستیم. البته نیکون گفته این ۲۷۳ نقطه تقریبا سر تا سر سنسور را پوشش می‌دهد و مشکلی از این بابت وجود نخواهد داشت. همچنین این دوربین به سبب رزولوشن کمتر و ISO بیشتر، می‌تواند در شرایط نوری تا -۴ EV نیز فوکوس کند. قیمت این دوربین همانطور که در ابتدا نیز گفتیم، ۱۹۹۹ دلار برای بدنه و ۲۵۹۹ همراه با لنز کیت ۲۴-۷۰ تعیین شده است.

دوربین Z7 برای چه کسانی مناسب‌تر است؟

با قیمت ۳۳۹۹ دلار برای بدنه و ۳۹۹۹ همراه با لنز کیت، برای کاربرانی که به رزولوشن بیشتر احتیاج دارند مناسب‌تر است. سنسور ۴۵.۷ مگاپیکسلی همراه با ۴۹۳ نقطه فوکوس که ۹۰ درصد سنسور را پوشش می‌دهد همراه با عکاسی ۹ فریم در ثانیه، کاربران حرفه‌ای تر را هدف قرار داده است. اگر شارپنس در عکس‌ها برای شما مهم‌تر است، احتمالا این دوربین انتخاب شما خواهد بود. مخصوصا که این ISO این لنز در کمترین حالت ۶۴ بوده و عکس‌هایی بدون نویز را به شما تحویل می‌دهد.

چند لنز دیگر برای سری میررلس‌های جدید نیکون عرضه می‌شود؟

امسال تنها همین سه لنز ۳۵ و ۵۰ لنز زوم ۲۴-۷۰ برای این سری دوربین‌ها عرضه خواهد شد. اما نیکون در نظر دارد برای سال ۲۰۱۹ شش لنز جدید دیگر به این مجموعه اضافه کند. این شش لنز شامل یک لنز ۲۰ میلی‌متری، ۸۵ میلی‌متری، لنز سریع‌تر ۲۴-۷۰، یک لنز عریض ۱۴-۳۰ میلی‌متری، یک لنز ۷۰-۲۰۰ میلی‌متری و در نهایت لنز هیجان انگیز ۵۸ میلی‌متری با دیافراگم F/0.95 از لنز‌هایی خواهد بود که سال بعد عرضه می‌شوند. در عکس زیر می‌توانید به صورت کامل لیست لنز‌هایی که برای سری Z عرضه می‌شوند را ببینید.

همانطور که گفتیم لنزها و دوربین‌های سری Z، بهترین دوربین‌های نیکون در آینده را تشکیل خواهند داد که امروز دو دوربین از این سری معرفی شد. لنز ۵۸ میلی‌متری که گفتیم نیز از دیگر نقاط قوت این سری دوربین‌های نیکون خواهد بود که در DSLRهای این شرکت شاهد آن نخواهیم بود. لنز ۵۸ میلی‌متری دیگر اتوفوکوس نخواهد داشت اما سریع‌ترین لنز تاریخ شرکت نیکون به حساب می‌آید.

عکاسی با دیافراگم F/0.95 کار بسیار سختی خواهد بود چراکه تقریبا محدوده بسیار کمی در محدوده فوکوس شما خواهد بود. از همین رو نیکون ترجیح داده این لنز را با فوکوس دستی عرضه کند تا کاربران بتوانند دقیق‌تر و البته با قابلیت فوکوس پیکینگ، ساده‌تر فوکوس کنند. قیمت این لنز هنوز مشخص نیست اما می‌توانیم مطمئن باشیم که قیمت بسیار بالایی برای این لنز در نظر گرفته خواهد شد. البته این لنز کاربران خاص خود را دارد که مطمئنا حاضر به پرداخت قیمت بالای این لنز خواهند شد. شما درباره دوربین‌های جدید نیکون چه فکر می‌کنید؟ آیا این شرکت توانسته به خوبی وارد رقابت داغ دوربین‌های بدون آینه شود یا خیر؟

