دیگر می‌توان گفت به طور کل لو رفتن اطلاعات پیکسل ۳ از دست گوگل خارج شده و این گوشی هر روز در عکس‌های جدید و حالا حتی عکس‌های گرفته شده با دوربین این گوشی نیز منتشر شده است. پس خوش آمدید به جدیدترین و بهترین عکس‌ها از گوگل پیکسل ۳ اکس‌ال، چیزی حدود یک ماه قبل از عرضه این گوشی. در عکس‌های جدید، ابتدا این گوشی را در زوایای مختلف می‌بینیم و سپس چند تصویر گرفته شده با دوربین آن را خواهیم دید.

ابتدا بیاید سراغ عکس‌های خود گوشی در رنگ سفید برویم. همانطور که پیش‌تر هم دیده‌ایم و بارها اشاره کردیم، بریدگی بالای نمایشگر گوشی باز هم نمایان شده و به پنل جلویی گوشی فارق از رنگ پشت دستگاه، به صورت کامل مشکی رنگ خواهد بود.

چیزی که تا کنون تصور می‌شد دوربین دوم باشد، سنسور اینفرارد برای فناوری تشخیص چهره بود.

چیزی که فکر می‌شد دوربین دوم در این بخش باشد، درواقع سنسور اینفرارد بوده که برای فناوری تشخیص چهره استفاده خواهد شد. بلندگوی این قسمت نیز علاوه بر بلندگوی تماس، یکی از دو بلندگوی اصلی گوشی خواهد بود و همراه با بلندگوی حاضر در حاشیه پایین نمایشگر، تجربه صدای استریو را به این گوشی خواهند آورد. پشت دستگاه نیز می‌توان گفت دقیقا مشابه پیکسل ۲ خواهد بود با این تفاوت که این قسمت کاملا شیشه‌ای بوده و با مات کردن بخش میانی، ظاهر نسل قبلی این گوشی دوباره ساخته شده است. در این بخش همچنین سنسور اثر انگشت همراه با یک دوربین و فلش LED مشاهده می‌شود.

از تصاویری که از جلوی گوشی و سیستم عامل منتشر شده، نشان می‌دهد که این گوشی نیز مثل پیکسل قبلی و گوشی‌های اچ‌تی‌سی، لبه‌های حساس به فشار یا همان Active Edge را خواهد داشت. همچنین باتری گوشی ۳۴۳۰ میلی‌آمپر حجم دارد که در مقایسه با پرچمداری مثل گلکسی نوت ۹ ضعیف‌تر خواهد بود. نمایشگر دستگاه ۶.۷۱ اینچی است که رزولوشن ۱۴۴۰×۲۹۶۰ پیکسل دارد.

در ادامه عکسی از محتویات بسته بندی پیکسل ۳ اکس‌ال منتشر شده است. آنطور که شاهد هستیم، بالاخره گوگل تصمیم گرفته هدفون را در بسته بندی گوشی‌های خود قرار دهد. ظاهر این هدفون‌ها مثل Pixel Buds خواهد بود با این تفاوت که دیگر این هدفون‌ها بلوتوث نبوده و با کابل USB Type-C به دستگاه متصل می‌شود. دیگر محتویات بسته‌بندی، با گوشی‌های پیکسل ۲ برابر می‌کند.

عکس‌های دیگر این گوشی را در دست نشان می‌دهد. آنطور که اینجا هم شاهد هستیم، با وجود نمایشگر بزرگ ۶.۷۱اینچی، دستگاه در دست خیلی بزرگ‌ نیست.

در عکس‌های دیگر، نمای پشتی دستگاه را در رنگ سفید شاهد هستیم و همینطور دکمه پاور دستگاه که رنگ آبی خواهد داشت. در نسل قبلی پیکسل نیز نسخه سفید رنگ، دکمه نارنجی داشت و گویا گوگل به دکمه پاور رنگی علاقه خاصی دارد.

در ادامه کاربری که عکس‌های بالا را منتشر کرده بود، چند عکس گرفته شده با دوربین این گوشی را بدون ادیت منتشر کرده که نشان می‌دهد دوربین این گوشی نیز عملکرد عالی خواهد داشت. اما البته باید هنوز هم منتظر بمانیم تا این گوشی به صورت رسمی معرفی شود و در آن زمان با نرم‌افزار نهایی دوربین، شاهد عکس‌های گرفته شده و به طور عملکرد دوربین پیکسل ۳ باشیم. از شما دعوت می‌کنیم در ادامه شاهد این عکس‌ها باشید.

منبع: GSMArena

