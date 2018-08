مدتی پیش در ماه ژوئیه، برخی از ویژگی‌های یک گوشی میان‌رده‌ی شرکت HTC با اسم رمز Imagine Life لو رفت. با توجه به شواهد و قرائن، رسانه‌ها اعلام کردند که این همان گوشی HTC U12 Life است که نسل جدید U11 Life و یک جایگزین ارزان‌قیمت برای گوشی پرچم‌دار U12 پلاس محسوب می‌شود.

روز گذشته، شرکت HTC در اکانت توییتر خود تصویری را منتشر کرد که طبق آن گوشی جدیدی از نسل U در ۳۰ آگوست (۸ شهریور) رونمایی می‌شود. هرچند هنوز نمی‌توانیم با قاطعیت صحبت کنیم، اما به احتمال زیاد در این روز گوشی HTC U12 Life معرفی می‌شود.

اگر این گجت همان گوشی Imagine Life باشد، می‌توانیم انتظار بهره‌گیری از تراشه اسنپ‌دراگون ۶۳۶، ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی را داشته باشیم. از دیگر مشخصات هم می‌توانیم به صفحه‌نمایش ۶ اینچی با رزولوشن ۲۱۶۰ در ۱۰۸۰، دوربین دوگانه اصلی و باتری ۳۶۰۰ میلی‌آمپر ساعتی اشاره کنیم.

با توجه به این مشخصات، احتمالا قیمت این گوشی زیر ۳۰۰ دلار خواهد بود اما از آنجایی که HTC معمولا از لحاظ قیمت‌گذاری سابقه خوبی ندارد، احتمالا این گوشی با قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلاری روانه‌ی بازار می‌شود. همچنین باید به خبرهای پراکنده‌ای اشاره کنیم که شرکت HTC سازنده U12 Life نخواهد بود بلکه شرکت دیگری این وظیفه را بر عهده دارد. با توجه به اینکه در چند سال اخیر شرکت HTC اصلا وضعیت خوبی ندارد، حقیقی بودن چنین خبری چندان بعید به نظر نمی‌رسد.

منبع: Android Authority

The post گوشی HTC U12 Life روز ۸ شهریور معرفی می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala