پردرآمدترین بازیگران مرد جهان در یک سال گذشته مشخص شدند

مجله فوربز لیستی منتشر کرده که براساس آن ۱۰ بازیگر مرد با بیشترین میزان درآمد در سراسر جهان در یک سال گذشته مشخص شده‌اند. در لیست فوربز جرج کلونی با درآمد ۲۳۹ میلیون دلاری در رده اول قرار گرفته است و دواین جانسون ملقب به راک با درآمد ۱۲۴ میلیون دلاری جایگاه دوم را به خود اختصاص داده. با این وجود ذکر این نکته ضروری است که در لیست فوربز کل درآمد سالیانه هر بازیگر از تمام منابع مالی لحاظ شده، یعنی مجموعه درآمد از بخشی که از طریق بازی در فیلم‌های سینمایی حاصل شده بعلاوه آن بخش از درآمد که از طریق کسب و کارهای شخصی بازیگر به دست آمده.

راک در یک سال گذشته درآمدی نزدیک به ۱۲۴ میلیون دلار داشته. میزان درآمدی که راک از طریق فیلم‌های سینمایی به دست آورده شگفت‌انگیز است و در تاریخ سینمای جهان بی‌سابقه عنوان شده.

این نکته از این نظر اهمیت دارد که جرج کلونی امسال شرکتی که بنیان‌گذارش بود را فروخته و بخش مهم درآمد سالیانه وی یعنی حدود ۲۳۳ میلیون دلار از کل درآمدش محصول همین معامله بوده. حال با دانستن این نکته باید سراغ درآمد دواین جانسون برویم. راک در یک سال گذشته درآمدی نزدیک به ۱۲۴ میلیون دلار داشته. میزان درآمدی که راک از طریق فیلم‌های سینمایی به دست آورده شگفت‌انگیز است و در تاریخ سینمای جهان بی‌سابقه عنوان شده. با این وجود راک هم تنها به فیلم‌های سینمایی متکی نیست؛ گرچه بازی در فیلم‌های Rampage و بویژه Jumanji: Welcome to the Jungle جیب‌های او را پر از پول کرد اما نباید از شبکه اجتماعی پرطرفدار این بازیگر غافل شد. دواین جانسون در شبکه اجتماعی اینستاگرام ۱۱۳ میلیون فالوور دارد و ظاهرا همین تعداد فالوور و پایگاه قدرتمند در شبکه‌های اجتماعی باعث شده درآمد این بازیگر محبوب از طریق تبلیغات حدودا ۲ برابر شود. جانسون در مصاحبه با مجله فوربز گفته شبکه‌های اجتماعی یکی از کلیدی‌ترین عناصر بازاریابی فیلم‌هایش بوده. ظاهرا راک در مذاکراتی که با تهیه‌کنندگان دارد به قدرت خاص خود در شبکه‌های اجتماعی اشاره می‌کند و از طریق همین ابزار درصد سود بیشتری از فروش فیلم را به خود اختصاص می‌دهد.

رابرت داونی جونیور بازیگر ۵۳ ساله آمریکایی در این رده‌بندی نفر سوم است. ظاهرا عمده درآمد داونی جونیور بخاطر بازی در فیلم‌های Spider-Man: Homecoming و Avengers: Infinity War به دست آمده؛ درآمدی در حدود ۸۱ میلیون دلار.

اما جوانترین فرد در میان لیست ۱۰ نفره فوربز کریس همسورث ۳۶ ساله است. همسورث که بیشتر بخاطر ایفای نقش ثور در جهان سینمایی مارول به شهرت رسیده بابت بازی در فیلم‌های Thor: Ragnarok و Avengers:Infinity War درآمدی در حدود ۶۴.۵ میلیون دلار داشته است.

بد نیست در نهایت به نفر پنجم یعنی جکی چان هم اشاره کنیم. چان کونگ سانگ معروف به جکی چان هنرپیشه معروف سینما و رزمی‌کار حرفه‌ای ۶۴ ساله ظرف یک‌سال گذشته در ۶ فیلم مختلف ظاهر شد و سال پرکاری داشت. البته درآمد او صرفا مربوط به حضور در این فیلم‌ها نیست و بخشی از آن از طریق مجموعه سالن‌های سینمایی که چان در چین صاحب آن‌ها است به دست آمده. به هر حال مجموعه درآمد جکی چان هم حدودا ۴۵.۵ میلیون دلار گزارش شده است.

در مجموع ده بازیگر مرد پردرآمد جهان ظرف یکسال گذشته چیزی حدود ۷۴۸.۵ میلیون دلار پول به جیب زده‌اند. جالب اینکه ۱۰ بازیگر پردرآمد زن در همین بازه زمانی در مجموع ۱۸۶ میلیون دلار درآمد داشته‌اند؛ رقمی که حدود ۵۶۲.۵ میلیون دلار کمتر از بازیگران پول‌ساز مرد سینما است.

ویل اسمیت، آکشی کومار، آدام سندلر، سلمان خان و کریس ایوانز به ترتیب با درآمدهای ۴۲ میلیون دلار، ۴۰.۵ میلیون دلار، ۳۹.۵ میلیون دلار، ۳۸.۵ میلیون دلار و ۳۴ میلیون دلار رتبه‌های ششم تا دهم لیست مجله فوربز را به خود اختصاص داده‌اند.

در مجموع ده بازیگر مرد پردرآمد جهان ظرف یکسال گذشته چیزی حدود ۷۴۸.۵ میلیون دلار پول به جیب زده‌اند. جالب اینکه ۱۰ بازیگر پردرآمد زن در همین بازه زمانی در مجموع ۱۸۶ میلیون دلار درآمد داشته‌اند؛ رقمی که حدود ۵۶۲.۵ میلیون دلار کمتر از بازیگران پول‌ساز مرد سینما است. بخشی از این اختلاف دستمزد به دلیل فرصت‌های کمتر زنان برای حضور در مجموعه‌های چند قسمتی پول‌ساز ایجاد شده. این مجموعه‌ها بویژه مجموعه‌های ابرقهرمانی سود مالی سرشار و دنباله‌داری را برای ستاره‌های اصلی ایجاد می‌کنند. با این وجود نمی‌توان منکر این نکته شد که حتی در میان ستاره‌های میلیونر سینما هم تفاوت‌گذاری بر مبنای جنسیت وجود دارد. اختلافی که به شکل کلی در اقتصاد ایالات متحده آمریکا به چشم می‌خورد. طبق یک تحقیق که در سال ۲۰۱۷ انجام شده به ازای هر یک دلاری که مردان کسب می‌کنند زنان ۸۰.۵ سنت پول به دست می‌آورند.

به هر حال این اختلاف بزرگ در شرایطی ایجاد شده که فشار برای دستمزدهای برابر بویژه در هالیوود یکی از مسایل مهم و جاری صنعت سینمای آمریکا است. با این وجود واضح است که دست کم فعلا این فشارها چندان موثر نبوده و هنوز فاصله زیادی میان شرایط دریافت دستمزد ستاره‌های مرد و زن سینما وجود دارد.

The post پردرآمدترین بازیگران مرد جهان در یک سال گذشته مشخص شدند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala