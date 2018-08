دولت استرالیا استفاده از زیرساخت‌های ۵G تولید شده از جانب هواوی و ZTE را ممنوع کرد. به گزارش رویترز، این تصمیم به دلیل نگرانی‌های مربوط به امنیت ملی اتخاذ شده است. طبق این گزارش، نهادهای امنیتی استرالیا اصرار بر این ممنوعیت داشته‌اند. چندی پیش اپراتورهای مخابراتی آمریکا قرارداد خود را با هواوی فسخ کردند و حالا این تصمیم دولت استرالیا، هواوی متحمل ضربه جدیدی شده است.

هواوی‌ یکی از بزرگترین تامین‌کنندگان زیرساخت‌های مخابراتی محسوب می‌شود.

هواوی علاوه بر تولید گوشی‌های هوشمند و دیگر گجت‌ها، یکی از بزرگترین تامین‌کنندگان زیرساخت‌های مخابراتی محسوب می‌شود. به گزارش منابع خبری، ۵۵ درصد از زیرساخت‌های اینترنت ۴G استرالیا ساخت هواوی هستند و این شرکت می‌خواست بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های اینترنت ۵G این کشور را هم تامین کند.

نسل پنجم شبکه تلفن همراه (۵G)، استانداردهای پیشنهادی برای نسل جدید ارتباطات سیار است که پس از نسل چهارم شبکه تلفن همراه فعلی ارائه می‌شود. این نسل جدید، سرعت دانلود و آپلود بیشتر و ارتباطات باثبات‌تری را به ارمغان می‌آورد. اما سرعت بیشتر، به معنای انتقال داده‌های بیشتر است و به همین خاطر دولت‌ها بیش از پیش نگران نقض حریم خصوصی شهروندان و مشکلات امنیتی چنین فناوری‌های نوینی هستند.

در چند سال اخیر، دولت‌های استرالیا، آمریکا و بریتانیا، نگرانی خود را در مورد عملکرد هواوی‌ برای مدیریت داده‌های خصوصی شهروندان و همکاری احتمالی با دولت چین اذعان کرده‌اند. با این حال، هواوی همواره این اتهام‌ها را رد کرده و البته این دولت‌ها هم هنوز مدارک محکمی برای اثبات این اتهام‌ها ارائه نکرده‌اند.

