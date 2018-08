هنوز آلبوم ابراهیم محسن چاوشی منتشر نشده صفحه ویکی‌پدیایش به راه افتاده. طبعا با توجه به محبوبیت چاوشی، با حاشیه‌هایی که برای این آلبوم پیش آمد طبیعی هم هست. محبوبیتی که با گذر سال‌ها نه تنها افول نکرده که با خواندن تیتراژ سریال «شهرزاد» به آن افزوده شده است. بالاخره آلبوم «ابراهیم» مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد را گرفت و ظرف سه چهار روز آینده به بازار موسیقی می‌آید. پیش‌فروش نسخه الکترونیکی آلبوم هم از همین حالا در سایت‌های موسیقی مثل بیپ‌تیونز آغاز شده است تا دانلود آلبوم «ابراهیم» چاوشی به صورت قانونی صورت بگیرد.

محسن چاوشی پستی در صفحه اینستاگرامش گذاشت. عکسی که روی آن نوشته بود: «مجوز ابراهیم صادر شد.» چاوشی در شرح عکس نوشته بود: «سپاس فراوان از همه دوستانی که حمایت‌شان را دریغ نکردند و صد البته دوستانی که….بگذریم. به زودی تاریخ انتشار آلبوم «ابراهیم» را اعلام می‌کنم. از این درشکه بیا پایین تو نیز شیهه بکش گاهی…»

پیش‌تر چاوشی یک دقیقه از یکی از قطعات «ابراهیم» را در اعتراض به صادر نشدن مجوز برای این آلبومش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود. بعد از نه ماه بلاتکلیفی آلبوم «ابراهیم» چاوشی تهدید کرده بود در صورتی که زودتر به مجوز این آلبوم رسیدگی نشود کل آن را به صورت رایگان برای دانلود در اینترنت قرار می‌دهد. نکته جالب چرخش‌های دفتر موسیقی است. روز اول اعلام شد که برخی قطعات آلبوم چاوشی مشکلاتی دارند که در صورت رفع نشدن امکان مجوز دادن به آنها وجود ندارد. محمدعلی بهمنی، رییس شورای سانسور دفتر موسیقی، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که اشعار آلبوم ابراهیم مشکل عریانی دارد نه مشکل سیاسی. بهمنی در پاسخ به این پرسش که مشکل ترانه‌های آلبوم «ابراهیم» چیست؟ گفت: چند واژه در این ترانه‌ها مشکل عریانی دارد، مانند «آغوش» که ممنوع است. از این کلمات در این ترانه‌ها وجود داشت، اما تا جایی که به‌خاطر دارم، کلمات سیاسی نبوده است.

از طرف دیگر علی ترابی، علی ترابی مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: «ما در این مدت با آقای چاوشی نشستیم و با هم بستنی خوردیم و در یک شرایط دوستانه با هم حرف زدیم. من در این فضا بر اساس مسئولیت خودم ۳ قطعه‌ای را که اصلاحیه خورده مجوز دادم و ۲ قطعه دیگر نیز اصلاحاتی دارند که باید درباره آن اقدامات لازم انجام شود.»

حالا بنظر می‌رسد آن دو قطعه هم به خوبی و خوشی یا تعدیل شده‌اند یا وزارت ارشاد تجدید نظر کرده چون گفته می‌شود که مجوز آلبوم با رضایت کامل طرفین صادر شده است.

تهیه کننده آلبوم «ابراهیم»، سید هادی حسینی زمان پخش این آلبوم را پنجم شهریورماه اعلام کرد.

تا امروز هر آلبومی از محسن چاوشی منتشر شده نبض بازار موسیقی را برای ماه‌ها به دست گرفته و تبدیل به پرفروش‌ترین آلبوم فصل شده است. باید دید در «ابراهیم» با توجه به حاشیه‌ها و البته فضای جدیدی که محسن چاوشی در آن تجربه کرده باز هم این اتفاق می‌افتد یا نه.

بیشتر بخوانید: صدای مرموز موسیقی پاپ ایران؛ مروری بر آثار محسن چاوشی

محسن چاوشی در آستانه عملی کردن تهدیدش است

چاوشی و مدیرکل دفتر موسیقی ارشاد بستنی خوردند و مجوز صادر شد

The post از همین امروز می‌توانید آلبوم ابراهیم چاوشی را با مجوز بخرید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala