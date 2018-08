دنی بویل از ساخت جیمز باند ۲۵ انصراف داد

منابع خبری نزدیک به گروه تولید جیمز باند ۲۵ تایید کردند که فیلم بعدی مامور ۰۰۷ طبق زمان‌بندی قبلی‌اش عرضه نخواهد شد. این اتفاق در پی مشاجره‌های میان کارگردان، تهیه‌کنندگان و دنیل کریگ بازیگر نقش جیمز باند اتفاق افتاده است.

طبق گزارش هالیوود ریپورتر، فیلم جدید جیمز باند قرار بود پاییز سال ۲۰۱۹ روی پرده سینماها برود. اما حالا منابع آگاه می‌گویند که خروج دنی بویل از پروژه در اوایل این هفته، یعنی درست ۱۴ هفته قبل از اینکه فیلمبرداری شروع شود، کل پروژه را به تعویق خواهد انداخت.

بنظر می‌رسد که بیست و پنجمین فیلم مامور ۰۰۷ حداقل تا یک‌سال دیرتر از زمان قبلی رنگ پرده سینماها را به خود نخواهد دید. بخصوص که تعداد فیلم‌های باند که در فصل تابستان اکران شده‌اند انگشت‌شمار است و قاعدتا فیلم پاییز سال ۲۰۲۰ اکران خواهد شد. از طرف دیگر با رفتن دنی بویل از این فیلم معلوم نیست چه بر سر فیلمنامه‌ای می‌آید که او با همکار دیرینه‌اش جان هاج نوشته بود. احتمالا این فیلمنامه هم با فیلمنامه نویسندگان کهنه‌کار باند یعنی نیل پرویس و رابرت وید جایگزین می‌شود.

موارد لجستیکی زیادی باید درنظر گرفته شود تا فیلم بتواند سال ۲۰۲۰ روانه پرده سینماها شود چون فیلمنامه وید و پرویس در همه جنبه‌ها از جمله طرح اصلی و حتی کاراکترها با فیلمنامه قبلی متفاوت است.

شایعاتی منتشر شده مبنی بر اینکه پشت انصراف بویل از کارگردانی «اختلافات خلاقانه» بوده است. این چیزی است که تهیه‌کننده فیلم و دنیل کریگ اعلام کرده‌اند و گفته‌اند که بحث‌ها بیشتر مربوط به فیلمنامه بوده است. برخی از مردم می‌گویند که ظاهرا موضوع مورد بحث فیلم که ارجاع به جنبش #METOO و احتمالا دخالت روسیه در مسائل ژئوپلتیک داشته بیش از اندازه برای یک فیلم باند جدی و داغ بوده است.

چنین تئوری از آنجا آمده که جاناتان پیرس که زمانی نقش کاراکتر شریر باند را در فیلم «فردا هرگز نمی‌میرد» کنار پیرس برازنان بازی کرده بود گفته بود:‌ «آنها قطعا نمی‌توانند یک جیمز باند سوسیالیست را تحمل کنند. دنی بویل انتخاب مناسبی برای کارگردانی جیمز باند نیست.»

به گفته منابع آگاه یکی از اصلی‌ترین نکات مورد اختلاف بازیگر نقش شخصیت بدمن قصه بوده است. بویل، توماش کوت (Tomasz Kot) بازیگر جنگ سرد را ترجیح می‌داده در حالی که تهیه‌کنندگان و کریگ احساس می‌کردند که حضور او فیلم را زیادی به سمت سیاست‌های چپ سوق می‌دهد.

شایعات می‌گویند که بویل و کریگ سر انتخاب بازیگران دیگر هم به اختلاف جدی با هم برخورده‌اند. در فیلم‌های جیمز باند بازیگرانی که نقش باند را برعهده دارند از قدرت زیادی برای اعمال نظر در کار کارگردان برخوردارند. این اولین فیلم باند بود که دنی بویل قرار بود کارگردانی کند و البته آخرین فیلم باند که دنیل کریگ در آن نقش جیمز باند را بازی خواهد کرد.

