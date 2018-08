تصویر ال جی وی۴۰ با دوربین سه گانه لو رفت

در شرایطی که فضای اینترنت پر شده از تصاویر گوشی بعدی گوگل یعنی پیکسل ۳، امروز تصویری از یک گوشی دیگر که انتظار آن را می‌کشیم منتشر شد. ال جی وی۴۰ ستاره جدید اخبار بوده امروز و با دوربین سه گانه در پشت، به نظر می‌رسد ال جی برای موفقیت وی۴۰ حسابی برنامه ریزی کرده است.

وب‌سایت MySmartPrice امروز تصویر این گوشی را منتشر کرد و با توجه به عکس‌ها به نظر می‌رسد باید صحت آن را تایید کرد و این عکس‌ها متعلق به ال جی وی۴۰ خواهد بود. قبل از هرچیزی باید بگوییم نام‌گذاری عجیب ال‌جی اینجا هم مشاهده می‌شود و نام کامل این گوشی، LG V40 ThinQ خواهد بود. البته ما به اختصار آن را وی۴۰ خواهیم نامید. پیش‌تر در خرداد ماه نیز شایعاتی از این گوشی منتشر شده بود که طبق آن، ال‌جی قصد دارد از سه دوربین در بخش پشتی این گوشی استفاده کند و حالا این تصاویر، شایعات پیشین را تایید می‌کند. همچنین گفته شده بود در بخش جلویی گوشی قرار است دو دوربین حاضر باشد و وی۴۰ اولین گوشی باشد که با ۵ دوربین در مجموع عرضه می‌شود. متاسفانه در این عکس‌ها مشخص نیست که آیا در بخش جلویی این گوشی دو دوربین وجود دارد یا خیر.

طراحی قسمت پشتی به جز اضافه شدن دوربین سوم، تغییر خاص دیگری نداشته و همچنان فلش LED و سنسور اثر انگشت در این بخش حاضر خواهد بود. البته با توجه به عکسی که از لبه راستی گوشی منتشر شده، سنسور اثر انگشت این گوشی دیگر کاربرد دکمه پاور را نخواهد داشت و از این نظر، شبیه به G6 ThinQ خواهد بود. همچنین مثل G6، دکمه مربوط به دستیار صوتی گوگل اسیستنت هم در زیر دکمه‌های کم و زیاد کردن صدا مشاهده می‌شود.

در بخش جلویی گوشی، همانطور که از پرچمداران سال ۲۰۱۸ انتظار می‌رود، شاهد بریدگی در بالای نمایشگر خواهیم بود. همچنین حاشیه پایینی نمایشگر هم بسیار کوچکتر شده و به نظر می‌رسد نسبت نمایشگر به بخش جلویی، حدود ۹۰ درصد باشد که فوق العاده است. البته بریدگی نمایشگر این گوشی در عکس‌ها به کمک تنظیمات گوشی مخفی شده اما مثل G6 می‌توان این حالت را خاموش کرد تا کل نمایشگر قابل استفاده باشد.

در نهایت، آنطور که گفته شده این گوشی در ماه نوامبر یعنی تقریبا سه ماه دیگر معرفی می‌شود. به طور دقیق‌تر، تاریخ ۱۶ نوامبر یا ۲۵ آبان ماه به عنوان زمان معرفی این گوشی حدس زده می‌شود. این تاریخ با توجه به تاریخی که روی نمایشگر گوشی در عکس‌ها نمایش داده شده، حدس زده شده است. شما درباره این گوشی چه فکر می‌کنید؟

The post تصویر ال جی وی۴۰ با دوربین سه گانه لو رفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala