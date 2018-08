چگونه با هر کسی صحبت کنیم؟

کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم پیش از آنکه داستان اصلی خود را شروع کند، با یک جمله به استقبال مخاطب می‌آید: «در این زندگی به دو دسته از اشخاص برمی‌خوریم: آنهایی که وارد می‌شوند و می‌گویند «خوب، من اینجا هستم!» و آنهایی که وارد اتاق می‌شوند و می‌گویند «آه، شما اینجا هستید.»»

احتمالا بعضی از ما جزو دسته دوم هستیم اما دلمان می‌خواهد مثل دسته اول باشیم! یعنی حضورمان نقطه مرکزی هر جمعی باشد و دیگران از معاشرت و حضور ما لذت ببرند.

حالا لیل لوندز، نویسنده کتاب «چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت بزرگ در روابط»، با مشاهده و مطالعه فراوان به ترفندها و راهکارهای این دسته از افراد دست پیدا کرده و آنها را در این کتاب با مخاطبان خود به اشتراک گذاشته است.

نویسنده معتقد است افراد گروه اول در معاشرت‌هایشان انگار ماده‌ای در اختیار دارند که دوستی‌ها را محکم می‌کند. از هنری برخوردارند که روی اذهان تأثیر می‌گذارد. جادویی را می‌شناسند که در اثر آن دیگران عاشق آنها می‌شوند. اصلا انگار آنها از کیفیت‌هایی برخوردارند که رؤسا آنها را استخدام می‌کنند و به آنها ترفیع رتبه می‌دهند. دارای منش و ویژگی‌هایی هستند که مشتریان دوباره به سراغ آنها می‌آیند. دارایی‌ای در اختیار دارند که مردم از آنها خرید می‌کنند و از رقبایشان خرید نمی‌کنند.

اینها همه تأثیراتی است که شما با خواندن این کتاب می‌توانید روی زندگی خود بگذارید؛ تأثیراتی جزئی روی معاشرت و دوستی‌هایتان یا تأثیراتی بزرگ و کلی روی شغل و زندگی کاری‌تان.

لیل لوندز چگونه این کتاب را نوشته است؟

لیل لوندز برای نوشتن این کتاب و رسیدن به یک دستورالعمل جامع ارتباطی، هنگام دیدار با موفق‌ترین و محبوب‌ترین رهبران، زبان تن آنها را تحلیل کرده، به صحبت‌های خودمانی‌شان گوش داده، رفتارشان با خانواده، دوستان و همکارانشان را واکاوی کرده و در نهایت با مشاهده این الگوهای موفق، به راهکارهایی ساده و عملی‌ دست پیدا کرده که دیگران می‌توانند از آنها استفاده کنند.

لیل لوندز در این خصوص می‌گوید: «هر کتابی را که در زمینه مهارت‌های ارتباطی، کاریسما و کشش و جذبه میان انسان‌ها به دستم رسید، خواندم. درباره صدها بررسی در زمینه کیفیت رهبری مطالعه کردم. دانشمندان علوم اجتماعی هر کدام در زمینه‌های مختلف نظراتی داده‌اند. دانشمندان چینی که تصور می‌کردند کاریسما ممکن است با برنامه غذایی در ارتباط باشد. برخی پژوهشگران حتی تا به آنجا پیش رفتند که رابطه تیپ شخصیتی را با میزان کاته کولامین در ادرار شخص مقایسه کردند! البته نیازی به گفتن نیست که هیچکدام به جایی نرسیدند.»

پس همانطور که دیدیم کتاب «چگونه با هر کسی صحبت کنیم» شما را با انواعی از راهکارهایی آشنا می‌کند که می‌توانید با استفاده از آنها به کمال برسید و به آنچه در زندگی می‌خواهید دست یابید. این کتاب راهکارهایی پیش‌روی شما می‌گذارد که در زندگی، کار، معاشرت، دوستی، تحصیل و … به کمکتان می‌آید.

این کتاب‌ در کمپین #چی_بخونم قرار دارد و می‎‌توانید آن را با ۳۰ درصد تخفیف از سایت فیدیبو دانلود و مطالعه کنید.

کد تخفیف: chibekhoonam

بیشتر بخوانید: کتاب‌هایی که اعتماد به نفس شما را بالا می‌برند

The post چگونه با هر کسی صحبت کنیم؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala