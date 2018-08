آیفون‌ها و آیپدهایی که در سال جاری عرضه می‌شوند، از تراشه‌های ساخته شده توسط TSMC بهره می‌برند. در سال ۲۰۱۴، TSMC برای اینکه بتواند جوابگوی تقاضای اپل باشد، در عرض ۱۱ ماه ۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرد و بیش از ۶۰۰۰ کارگر را به خدمت گرفت. حالا این کمپانی تایوانی، برای پر کردن ۸۰ درصد از خط تولید تراشه‌های ۷ نانومتری نیازمند همکاری با اپل است. چنین رویکردی، یک شمشیر دولبه برای TSMC به حساب می‌آید.

اگر TSMC بتواند همواره جوابگوی تقاضاهای اپل باشد، همچنان به‌عنوان تنها سازنده تراشه‌های محصولات این شرکت انتخاب می‌شود. در همین زمینه باید خاطرنشان کنیم که در زمینه تولید تراشه‌های مبتنی بر معماری ARM، رقبای زیادی برای شرکت TSMC وجود ندارد و دست شرکت اپل چندان باز نیست.

هرچند سامسونگ یکی از بزرگ‌ترین تولیدکننده‌های تراشه در جهان محسوب می‌شود، اما این شرکت همین حالا هم بخش اعظمی از سخت‌افزارهای محصولات اپل را تامین می‌کند و با توجه به اینکه اپل همواره به‌دنبال ایجاد تنوع در زنجیره تامین قطعات اولیه خود است، به احتمالا زیاد چنین کاری عملی نخواهد شد. سامسونگ در حال حاضر پنل‌های اولد، تراشه‌های حافظه NAND و DRAM و سنسورهای دوربین خود را به اپل می‌فروشد.

اینتل هم یکی دیگر از شرکت‌هایی است که شاید بتواند از پس تقاضای اپل بربیاید. اما این شرکت از لحاظ طراحی و ساخت تراشه‌های مبتنی بر معماری ARM سابقه مفیدی ندارد و عمدتا تمرکز این شرکت در ساخت تراشه‌های مربوط به کامپیوترها بوده است. در نهایت می‌توانیم به شرکت GlobalFoundries اشاره کنیم که همین حالا هم بخش اعظمی از تراشه‌های کوالکام را می‌سازند.

حتی کوالکام هم برای ساخت تراشه‌های ۷ نانومتری خود قصد دارد به سامسونگ و GlobalFoundries پشت کند و بار دیگر به کمپانی TSMC روی بیاورد. در ادامه می‌توانید نمودار مربوط به سهم بازار احتمالی تراشه‌های ۷ نانومتری که مربوط به سال ۲۰۱۸ است، مشاهده کنید. نکته‌ی قابل توجه این نمودار، حضور ۱۰ درصدی تراشه Kirin 980 ساخت هواوی است که در هفته آینده در نمایشگاه IFA رسما معرفی می‌شود.

