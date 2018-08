گروه ایگلز به دوران سلطنت مایکل جکسون در بازار موسیقی خاتمه دادند

آلبوم قطعات هیت گروه ایگلز ۴۲ سال بعد از زمان انتشار اولیه‌اش توانست به عنوان پرفروش‌ترین آلبوم تاریخ موسیقی جایگزین آلبوم تریلر مایکل جکسون شود. خبر این رکوردشکنی توسط RIAA (اتحادیه صنعت ضبط و پخش موسیقی آمریکا) اعلام شد. آنها به آسوشیتدپرس اعلام کردند که این آلبوم تا امروز ۳۸ میلیون بار فروخته یا به صورت آنلاین پخش شده است.

آلبوم «قطعات هیت ۱۹۷۱-۱۹۷۵» سال ۱۹۷۶ به بازار آمد. این آلبوم گردآوری قطعات موفق گروه ایگلز در بازه زمانی چهار ساله است و آهنگ‌هایی مثل «زن جادوگر» (Witchy Woman) و «بهترین‌های عشق من» (Best of My Love) در این آلبوم قرار گرفته‌اند. آلبوم «تریلر» مایکل جکسون سال گذشته به عدد ۳۳ میلیون بار پخش آنلاین و فروش رسیده بود و حالا با رکوردشکنی گروه ایگلز به رتبه دوم سقوط کرده است.

در این آلبوم محبوب‌ترین قطعه گروه ایگلز یعنی «هتل کالیفرنیا» حضور ندارد. به جایش خود آلبوم «هتل کالیفرنیا» باعث شده که ایگلز رده سوم جدول پرفروش‌ترین آلبوم‌های موسیقی را هم به خودش اختصاص بدهد.

متاسفانه همه گیر شدن «هتل کالیفرنیا» در طول زمان باعث شده اهمیت واقعی قطعه فراموش شود. ناگهان «هتل کالیفرنیا» از یکی از مهم‌ترین قطعات راک تاریخ موسیقی تبدیل به آهنگ پاپ عوام‌الناس شد و مخاطبان جدی‌تر موسیقی آن را کنار گذاشتند و در حد و اندازه قطعه‌های پاپیولار کافه‌ها پایین‌اش آوردند. در حالی که این یک قطعه ساده مردم‌پسند نیست. یکی از شاهکارهای موسیقی است که هر چند بار که می‌شنوید تازگی‌اش را از دست نمی‌دهد. این تازگی را هم مدیون ترکیب درخشان اعضای گروه است. صدای گرفته و منحصر به فرد دان هنلی، گیتار جو والش که تازه سر این آلبوم به گروه پیوسته بود، موسیقی دان فلدر، که جرقه اولیه آهنگ با او بود، و درنهایت ترانه وهم‌آلود گلن فری. اینکه «هتل کالیفرنیا» را همه آدم‌ها می‌توانند بشنوند و از آن لذت ببرند دلیل بر سادگی‌اش نیست. اتفاقا روی سهل و ممتنع بودن این قطعه تاکید می‌کند وگرنه چطور ممکن است سولوی گیتار درخشان ابتدای قطعه را نادیده گرفت؟سولویی که توسط بهترین گیتاریست‌های جهان در معتبرترین مجلات همیشه جزو ده سولوی برتر گیتار قرار گرفته است. یا مگر ممکن است ترانه‌ درجه یکش را خیلی ساده به یک شعر اسیدی عجیب و غریب تعبیر کرد در حالی که فضاسازی در این ترانه اتفاق می‌افتد که در کمتر آهنگی شاهدش هستیم. «هتل کالیفرنیا» مجموعه همین لذت‌ها و پیچیدگی‌هاست. می‌شود خیلی ساده از آن به عنوان قطعه‌ای در وصف کالیفرنیای دهه ۷۰ با همه نورها و هیپی‌ها و آن بوی کولیتاس که در ترانه به آن اشاره می‌شود و در حقیقت از لغت مکزیکی بوته ماریجوانا آمده است، لذت برد یا اشارات تند سیاسی و آنارشی‌گونه از این هتل برداشت کرد که می‌توانی واردش بشوی اما راه فراری از آن نداری یا درنهایت تعبیرات دان هنلی، آهنگساز این قطعه را به عنوان بهترین توضیح بپذیری وقتی می‌گوید: «هتل کالیفرنیا سفری از دل بی‌گناهی و معصومیت به تجربه و دریافت‌های جدید است. تفسیری از آن زندگی اسیدی که در لس‌آنجلس اتفاق می‌افتاد. درباره افراط در آمریکا و آن سیاهی که در لایه زیرین رویای آمریکایی وجود داشت.» هر کدام از تعبیرهای ترانه مشترک گلن فری و دان هنلی که به سلیقه‌تان نزدیک‌تر باشد فرقی نمی‌کند. این ترانه‌ای درباره جهان تاریک پیچیده‌ای است که اهل هنر و مخاطبان واقعی‌اش به آن راه پیدا می‌کنند.

به هر حال آماری که از فروش آلبوم‌های ایگلز به دست آمد باعث ناامیدی زیاد طرفداران مایکل جکسون شد. دان هنلی، خواننده گروه ایگلز درباره رکوردی که این گروه به دست آورده‌اند گفت: «ما قدردان خانواده‌ها، مدیر برنامه‌ها، عوامل گروه و دست‌اندرکاران رادیو هستیم و بیش از همه قدردان طرفداران وفاداری که در فراز و فرودهایمان در این ۴۶ سال ما را رها نکردند. مسیر طولانی بود.»

شمارش تعداد پخش آنلاین آلبوم‌ها توسط RIAA از سال ۲۰۱۳ شروع شد و سرویس‌هایی چون یوتیوب، اسپاتیفای و دیگر سرویس‌های دیجیتال موسیقی را رصد کردند. برای محاسبه فروش آلبوم‌ها در جهان آنلاین RIAA روش جدیدی را ابداع کرده و هر ۱۵۰۰ بار پخش آلبوم یا هر ده بار دانلود آهنگ برابر با فروش یک آلبوم است.

سال ۱۹۹۸ گروه ایگلز به سالن مشاهیر راک اند رول معرفی شد.

