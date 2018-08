سامسونگ اولین گوشی اندروید گو خود را معرفی کرد

روز گذشته سامسونگ اولین گوشی مبتنی بر اندروید گو خود تحت عنوان گلکسی J2 Core را معرفی کرد. این گوشی از امروز در بازار کشورهای هند و مالزی و اندونزی ارائه می‌شود و در آینده‌ی نزدیک روانه‌ی دیگر کشورها هم خواهد شد. این گوشی که قیمت بسیار مناسبی دارد، افرادی را هدف گرفته که تا حالا مالک گوشی‌های هوشمند نبوده‌اند.

این گوشی از صفحه‌نمایش ۵ اینچی qHD و باتری ۲۶۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. در این گوشی نسخه اندروید گو مشخصه Ultra-Data Saving هم تعبیه شده که به کاربران کمک می‌کند در مصرف اینترنت موبایل صرفه‌جویی کنند. از دیگر امکانات این گوشی می‌توانیم به پشتیبانی از LTE و وای‌فای (۲.۴ گیگاهرتز) اشاره کنیم. در پنل پشتی این گجت یک دوربین ۸ مگاپیکسلی و در جلوی آن هم دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی تعبیه شده که هردوی آن‌ها از دیافراگم f/2.2 بهره می‌برند.

با حذف موارد غیرضروری از سیستم‌عامل و بهینه‌سازی آن، این نرم‌افزارها حجم کمتری از حافظه رم و حافظه داخلی را اشغال می‌کنند. در همین زمینه باید خاطرنشان کنیم که این گوشی فقط مجهز به ۱ گیگابایت حافظه رم و ۸ گیگابایت حافظه داخلی است. البته از کارت حافظه microSD هم پشتیبانی می‌کند. قلب تپنده این گوشی، تراشه ۱۴ نانومتری اگزینوس ۷۵۷۰ است که از چهار هسته‌ی ۱.۴ گیگاهرتزی بهره می‌برد. هرچند هنوز قیمت رسمی این گوشی اعلام نشده است، اما احتمالا با قیمت زیر ۱۰۰ دلار روانه‌ی بازار می‌شود.

