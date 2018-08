امروز عکسی که گفته می‌شود متعلق به قاب محافظ برای آیپد پرو نسل بعد باشد منتشر شده و آنطور که برداشت می‌شود، باید شاهد تغییر طراحی در آیپد‌های بعدی باشیم. مخصوصا یک بریدگی مشکوک در این قاب وجود دارد که هنوز نمی‌دانیم برای چه چیزی خواهد بود.

Ming-Chi Kuo، یکی از تحلیلگران قابل اطمینان اپل، گفته که کوپرتینویی‌ها روی دو مدل iPad Pro کار می‌کنند که یکی از آن‌ها ۱۱ اینچی و دیگری ۱۲.۹ اینچی خواهد بود. عکس بالا گفته شده متعلق به آیپد ۱۰.۵ اینچی خواهد بود اما احتمالا منظور آیپد ۱۱ اینچی جدید باشد. درواقع از نظر اندازه، iPad Pro بعدی هم اندازه آیپد پرو کنونی خواهد بود اما به لطف کم کردن حاشیه‌های نمایشگر، اندازه صفحه نمایش این تبلت به ۱۱ اینچ خواهد رسید.

کاهش حاشیه‌های نمایشگر مساوی است با حذف دکمه Home و جایگزینی آن با ژست‌های حرکتی که در حالت عادی نیز با بروزرسانی iOS 12 به آیپد پرو‌های کنونی هم راه یافته‌اند. حذف دکمه هوم یعنی پایان تاچ آی‌دی روی iPad و عرضه این محصول با سیستم تشخیص چهره Face ID که پیش‌تر آن را روی آیفون ۱۰ دیده‌ایم. حالا اما یک بریدگی مشکوک روی این قاب و درواقع بالای پورت لایتنینگ دستگاه دیده می‌شود که احتمال می‌رود متعلق به سنسور اثر انگشت باشد.

البته خیلی به این موضوع امیدوار نباشید. طبق گزارش‌هایی که در ماه جولای شنیده شد، قرار بود اپل جای اسمارت کانکتور را در iPad Pro تغییر دهد و از کنار تبلت به نزدیکی درگاه پورت لایتنینگ منتقل کند. درست کمی پس از انتشار شایعه بالا، عکس زیر منتشر شد که گفته می‌شود متعلق به فایل CAD از آیپد پرو جدید باشد و از همان زمان گفته شد که این جایگاه بیضی شکل، اسمارت کانکتور جدید خواهد بود.

حالا تصویر ابتدای پست که قاب آیپد پرو را نشان می‌دهد، مهر تاییدی بر اسمارت کانکتور جدید گذاشته اما یک نکته عجیب وجود دارد. اگر به قسمت بالایی قاب نگاه کنید، به نظر می‌رسد زیر دکمه کم و زیاد کردن صدا، جایگاه اسمارت کانکتور تعبیه شده باشد که این موضوع، داستان بریدگی پشت قاب را کمی عجیب می‌کند.

از طرفی اگر اسمارت کانکتور آیپد بعدی نزدیک پورت لایتنینگ باشد، پس باید برای اتصال کیبرد، از iPad به صورت عمودی استفاده کرد که این موضوع نیز کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد. مخصوصا اینکه آیپد ۱۲.۹ اینچی نیز طبیعتا از اسمارت کانکتور جدید بهره‌مند خواهد بود و استفاده از آیپد ۱۲.۹ اینچی به صورت عمودی و با کیبرد فیزیکی، چالش بزرگ و البته عجیبی خواهد بود!

برخی تحلیل می‌کنند که از آن‌جایی که جایی برای Touch ID در جلوی دستگاه نیست و Face ID نیز تنها به صورت عمودی کار می‌کند، ممکن است Touch ID در بخش پشتی دستگاه قرار گرفته باشد تا وقتی قصد استفاده از آیپد پرو به صورت افقی دارید، بتوانید به سادگی وارد دستگاه شوید. اما بازهم از طرف دیگر Mark Gurman، یکی از تحلیلگران قابل اعتماد اپل، اعلام کرده که شرکت اپل در حال آزمایش استفاده از Face ID به صورت افقی بوده و به این ترتیب نیازی به سنسور اثر انگشت برای آیپد بعدی نخواهد بود.

با وجود همه این‌ها، شما فکر می‌کنید کاربرد این قسمت در iPad بعدی چه خواهد بود؟ آیا این بخش واقعا اسمارت کانکتور جدید آیپد‌ها خواهد بود یا اپل سنسور اثر انگشت را به این بخش از آیپد منتقل کرده است؟

منبع: MacRumors

