اولین عکس از Xperia XZ3 لو رفت

پیش‌تر شنیده بودیم که سونی قرار است پرچمدار جدیدی به نام Xperia XZ3 در نمایشگاه IFA امسال در شهر برلین معرفی کند و حالا عکس این گوشی در رنگ نقره‌ای منتشر شده است. درواقع تصویری رندر و همینطور تصویری از قاب‌های محافظ برای این گوشی لو رفته بود اما اکنون عکس خبری این گوشی منتشر شده که درواقع طراحی و ظاهر این دستگاه را تایید می‌کند.

قرار بود Xperia XZ3 با دوربین دوگانه عرضه شود اما تنها یک دوربین ۴۸ مگاپیکسلی خواهد داشت.

البته در شایعات شنیده بودیم که XZ3 مثل XZ2 Premium از دوربین دوگانه در پشت خود استفاده خواهد کرد اما عکس امروز ثابت کرد که تنها یک دوربین در بخش پشتی گوشی قرار خواهد داشت و در کل ظاهر گوشی بسیار شبیه به Xperia XZ2 خواهد بود. البته اگرچه خبری از دوربین دوگانه نیست اما تنها سنسور دوربین Xperia XZ3، یک سنسور ۴۸ مگاپیکسلی خواهد بود. با توجه به سابقه سونی منطقی به نظر می‌رسد که سونی دوربین دوگانه را برای نسخه پریمیوم این گوشی یعنی XZ3 Premium کنار گذاشته باشد.

بالای سنسور این دوربین، سیستم هایبرید اتوفکوس قرار گرفته که فوکوس فازی را با فوکوس لیزری ترکیب کرده تا دوربین گوشی بتواند با بهترین عملکرد در شرایط نوری مختلف، اتوفوکوس را انجام دهد. بالای این سیستم اتوفوکوس نیز فلش LED دو رنگ قرار گرفته و آنتن NFC نیز در همین بخش قرار خواهد داشت. پایین دوربین نیز سنسور اثر انگشت قرار گرفته است.

همچنین سونی هنوز هم به دکمه مخصوص شاتر دوربین وفادار بوده و در این گوشی نیز شاهد این دکمه خواهیم بود.

پردازنده اسنپ‌دراگن ۸۴۵ همراه با شش گیگابایت حافظه رم، از مشخصات اصلی این گوشی است.

با توجه به اطلاعاتی که تاکنون از این گوشی منتشر شده، در Xperia XZ3 شاهد یک باتری ۳۰۶۰ میلی‌آمپری هستیم که کمی از باتری XZ2 کوچکتر خواهد بود. همچنین اسنپ‌دراگن ۸۴۵ قلب تپنده دستگاه بوده و در کنار آن، شش گیگابایت حافظه رم همراه با ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی هم حضور دارد. نمایشگر دستگاه نیز ۵.۷ اینچی و با رزولوشن Full HD+ خواهد بود و نسبت این نمایشگر نیز ۱۸:۹ است. بدنه دستگاه هم مثل XZ2 قوس خواهد داشت تا در دست گرفتن گوشی، راحت‌تر باشد.

سونی پیش‌تر اعلام کرده که در نمایشگاه IFA در شهر برلین و در تاریخ ۸ مهرماه، یک مراسم معرفی خواهد داشت و حالا انتظار می‌رود که این گوشی در مراسم گفته شده، معرفی شود.

