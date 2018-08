گوشی RED دوباره تاخیر خورد اما فعلا چند عکس جدید از آن منتشر شد

طبق اعلام قبلی شرکت RED، گوشی Hydrogen One قرار بود در ماه جاری عرضه شود اما دوباره تاخیر خورد و طبق اعلام جدید، بین ماه‌های اکتبر و نوامبر این گوشی عرضه می‌شود. هرچه باشد احتمال اینکه این گوشی را خریداری کنید کم است چرا که قیمت ۱۲۹۵ دلاری آن، Hydrogen One را تبدیل به یکی از گران‌ترین پرچمدارهای اندرویدی می‌کند که کمتر کسی حاضر به پرداخت بهای آن برای این گوشی خواهد بود. حالا اما با اعلام خبر تاخیر عرضه این گوشی، RED چند عکس از این گوشی در زوایای جدید منتشر کرده که دیدن آن‌ها خالی از لطف نیست.

اگر خوره تکنولوژی‌های مربوط به دوربین باشید، با دوربین‌های سینمایی RED باید آشنایی داشته باشید. طبق عکس‌های، طراحی این گوشی نیز مثل دوربین‌های سینمایی این شرکت بوده و ظاهری سخت و البته دوست داشتنی دارد. همچنین در جلوی این گوشی نمایشگری هلوگرافیک قرار گرفته که بسیاری منتظر هستند ببینند این نمایشگر چطور تصاویر هلوگرافیک را پخش خواهد کرد. البته این گوشی قرار نیست تنها یک گوشی اندرویدی دیگر باشد بلکه می‌توان از آن به عنوان نمایشگر برای دوربین‌های RED استفاده کرد. مخصوصا که این گوشی ماژولار خواهد بود و به سادگی می‌توان آن را به دیگر لوازم جانبی RED متصل کرد.

اگرچه طراحی این گوشی به شکلی است که فریاد می‌زند «لطفا بپرس من چه گوشی هستم» اما شرکت RED در حال گذار به طراحی‌های مینیمال و ساده‌تر بوده و این گوشی به نظر هنوز راه زیادی دارد تا به طراحی‌های ساده شرکت RED برسد. کناره‌های گوشی نیز دارای بریدگی‌هایی بوده که به گفته RED برای قرارگیری ساده‌تر در دست به این شکل طراحی شده‌اند.

اواخر ماه میلادی جاری اولین نسخه‌های این گوشی به دست توسعه دهندگان و عده محدودی از کاربران خواهد رسید. اما اگر خبرها را دنبال کرده باشید، پیش فروش رسمی این گوشی چند ماه پیش انجام شد و کسانی که Hydrogen One را پیش خرید کرده باشند، این گوشی را در تاریخ ۱۷ مهرماه تحویل خواهند گرفت. عرضه رسمی در فروشگا‌ها نیز از تاریخ ۱۱ آبان ماه آغاز می‌شود. شما درباره این گوشی چه فکر می‌کنید؟

