تماشا کنید: گوگل پیکسل ۳ آنباکس شد!

یک روز دیگر و یک خبر جدید درباره گوگل پیکسل ۳؛ این بار، ویدیوی آنباکسینگ این گوشی منتشر شده تا دیگر خیال طرفداران گوشی‌های گوگل راحت شود. البته ممکن است خیال خود گوگل هم راحت شده باشد و اصلا نیازی نباشد که برای پیکسل ۳ اکس‌ال در مراسم معرفی وقت بگذارد!

در چند روز اخیر، بررسی پیکسل ۳ منتشر شده، هم این گوشی در بازار سیاه با قیمت ۲۰۰۰ دلار به فروش رسیده و هم امروز، ویدیوی آنباکسینگ آن منتشر شده و همه این‌ها در حالی اتفاقی اتفاده که یک ماه و نیم تا معرفی این گوشی، زمان باقی مانده است. ابتدا پیشنهاد می‌کنیم ویدیو آنباکس این گوشی را ببینید تا سپس درباره محتویات بسته بندی آن صحبت کنیم.

البته که گوشی کمی بزرگ‌تر از آن چیزی که تصور می‌شد به نظر می‌رسد اما دستان کسی که گوشی را آنباکس می‌کند نیز خیلی بزرگ نیست. علاوه بر گوشی که در رنگ سفید و از زوایای مختلف نمایش داده می‌شود، هدفون موجود در بسته بندی جلب توجه می‌کند. یکی از نقاط منفی پیکسل‌های قبلی که قیمت‌های زیادی هم داشتند، عدم وجود هدفون در بسته‌بندی آن‌ها بود. مخصوصا نسل قبلی که دیگر پورت هدفون هم نداشت و تنها یک تبدیل جک هدفون به USB Type-C در بسته بندی موجود بود. امسال حالا علاوه بر تبدیل، هدفون نیز در بسته بندی قرار گرفته است.

شارژر و کابل نیز همانند سال گذشته هستند و رنگ سفید خواهند داشت. تبدیل USB معمولی به USB Type-C نیز در بسته بندی وجود دارد که به خریداران پیکسل اجازه می‌دهد اطلاعات‌شان را از گوشی قبلی به جدید منتقل کنند.

این گوشی انتظار می‌رود با پردازنده اسنپ‌دراگن ۸۴۵ و ۴ گیگابایت حافظه رم همراه با یک باتری ۳۴۳۰ میلی‌آمپری عرضه شود. نمایشگر دستگاه نیز ۶.۷ اینچی خواهد بود. دوربین پشتی دستگاه ۱۲ مگاپیکسلی بوده و دوربین اصلی در بخش جلویی دستگاه ۸ مگاپیکسلی است اما هنوز هم دقیق مشخص نشده سنسور دوم در جلوی گوشی، دوربین دوم است یا سنسور اینفرارد خواهد بود. این گوشی در تاریخ ۱۲ مهرماه توسط گوگل معرفی خواهد شد.

