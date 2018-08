این هفته اعلام شد که فصل دوازدهم تئوری بیگ بنگ (The Big Bang Theory) فصل پایانی این مجموعه تلویزیونی خواهد بود. احتمالا در فصل آخر این مجموعه هم شاهد حضور بسیاری از بازیگران مهمان مشهور باشیم. به همین بهانه نگاهی انداخته‌ایم به تعدادی از خاطره‌انگیزترین مهمان‌های تئوری بیگ بنگ، این بازیگران مهمان در مجموعه، نقش خودشان در زندگی واقعی را بازی کردند.

باز آلدرین

آلدرین یک فضانورد معروف آمریکایی است. او دومین انسانی است که طی ماموریت آپولو ۱۱ در سال ۱۹۶۹ به کره ماه پا گذاشت.

ایلان ماسک

در قسمت ۹ فصل ۹ هاوارد قهرمان رویایی‌اش ایلان ماسک را می‌بیند. ماسک در یک پناهگاه که برای بی‌خانمان‌ها ساخته شده مشغول ظرف شستن است و بحثی درباه سفر به مریخ درمی‌گیرد.

استن لی

استنلی مارتین لیبر معروف به استن لی بخاطر نوشتن، ویراستاری و انتشار کتاب‌های کمیک مارول مشهور است. او هم در مجموعه تلویزیونی بیگ بنگ تئوری حضور داشته،‌ او کنار در ورودی خانه‌اش نمایش داده می‌شود در حالی که حسابی از دست شلدون عصبانی است.

جیمز ارل جونز و کری فیشر

جیمز ارل جونز صداپیشه آمریکایی است که بخاطر صداپیشگی دارت ویدر در جنگ ستارگان به شهرت رسید و کری فیشر بازیگری است که نقش «پرنسس لیا اورگانا» را در چندین فیلم از مجموعه جنگ ستارگان ایفا کرده‌. این دو پیش از آنکه در یک قسمت از تئوری بیگ بنگ حضور پیدا کنند هرگز با هم ملاقات نکرده بودند.

استیو وازنیک

وازنیک یک مهندس کامپیوتر، مخترع و دانشمند آمریکایی است که در دوران جوانی همراه با رونالد وین و استیو جابز کمپانی اپل را تأسیس کرد. وازنیک یکی از افرادی است که در لیست شخصیت‌های تکنولوژیک محبوب شلدون وجود دارند.

لوار بارتون

لوار بارتون از جمله بازیگران مهمانی است که در چندین قسمت تئوری بیگ بنگ حضور داشته. او بخاطر بازی در مجموعه‌هایی چون پیشتازان فضا: شورش و پیشتازان فضا: نسل بعدی مشهور است.

جرج تاکی و کتی سکف

جرج تاکی یک بازیگر آمریکایی است که بخاطر بازی در مجموعه تلویزیونی پیشتازان فضا شهرت کسب کرد. دلیل شهرت کتی سکف هم بازی در مجموعه تلویزیونی ناوبر فضایی گالاکتیکا بود. در تئوری بیگ بنگ تخیلات هاوارد باعث حضور هر دوی این بازیگرها در یکی از قسمت‌های سریال می‌شود.

بیل نای

بیل نای که میان آمریکایی‌ها به عنوان مرد علم و دانش معروف است در زندگی حرفه‌ای‌اش به عنوان مهندس مکانیک در شرکت بویینگ فعال بود اما دلیل شهرتش حضور او به عنوان مجری در برنامه علمی کودکان شبکه پی‌بی‌اس شهرت یافت. نای در یکی از قسمت‌های تئوری بیگ بنگ حضور پیدا می‌کند؛‌ شلدون برای تحریک حسادت یکی دیگر از شخصیت‌های سریال نای را دعوت کرده.

نیل دگراس تایسون

تایسون فیزیکدان آمریکایی و دانشمند حوزه اخترفیزیک است. در تئوری بیگ بنگ شلدون از این موضوع ناراحت است که تایسون در تنزل مقام پلوتون از مقام سیارهٔ سامانهٔ خورشیدی به سیاره کوتوله نقش ایفا کرده است.

استیون هاوکینگ

شلدون به عنوان یک علاقه‌مند افراطی به علم و تکنولوژی به بسیاری از دانشمندان و فعالین این حوزه علاقه‌مند است اما وقتی با استیون هاوکینگ ملاقات می‌کند رسما از خوشحالی در حال بیهوش شدن است. یکی از اتفاقات جالب حضور هاوکینگ زمانی رخ می‌دهد که هاوکینگ در پاسخ به شلدون یکی از اشتباهاتش را در یکی از مقالاتش درباره سیاه‌چاله‌ها تایید می‌کند.

