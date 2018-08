آنر پلی معرفی شد: گوشی گیمینگ هواوی همراه با GPU Turbo

برند آنر، زیر مجموعه شرکت هواوی، امروز اولین گوشی گیمینگ یا مخصوص بازی خود را با نام آنر پلی معرفی کرد. این گوشی نمایشگری ۶.۳ اینچی همراه با بریدگی بالای نمایشگر و نسبت ۱۹.۵ به ۹ داشته و رزولوشن آن نیز Full HD+ خواهد بود. باتری ۳۷۵۰ میلی‌آمپری و پردازنده Kirin 970 در کنار ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی، دیگر مشخصات سخت‌افزاری این گوشی هستند.

این‌ها که گفتیم، نمی‌تواند مشخصات سخت‌افزاری یک پرچمدار معرفی شده در سال ۲۰۱۸ باشد. درواقع این مشخصات بسیار شبیه به گوشی Honor View 10 بوده که چندی پیش معرفی شده است. اما برگ برنده این گوشی، ویژگی GPU Turbo خواهد بود که به گفته هواوی، به کمک سخت‌افزار گوشی و نرم افزار، عملکرد گرافیک آنر پلی تا ۶۰ درصد افزایش یافته و میزان مصرف انرژی بخش گرافیک نیز در عین حال ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت که عالی خواهد بود.

همچنین ویژگی‌های هوش مصنوعی یا AI پردازنده Kirin 970 در این گوشی نیز استفاده خواهد شد و به گفته شرکت آنر، تجربه بازی‌های ۴ بعدی برای اولین بار در این گوشی وجود خواهد داشت. درواقع منظور آن‌ها این بوده که گوشی صحنه‌ها و صدای بازی را در لحظه دنبال می‌کند و سپس متناسب با آن‌ها، گوشی ویبره می‌زند. AI در این گوشی قرار است صدای سه بعدی را هم به این گوشی بیاورد اما این ویژگی هنوز توسط کسی آزمایش نشده و نمی‌توان درمورد آن به صورت کامل نظر داد. ویژگی بازی ۴ بعدی و البته GPU Turbo در بازی‌های معروف اندروید مثل PUBG و یا Asphalt 9 به محض عرضه گوشی در دسترس خواهند بود.

گوشی آنر ویو ۱۰ که شباهت زیادی به آنر پلی دارد، واقعا گوشی خوبی بود. حال همان گوشی را با قابلیت‌های گیمینگ پیش رو داریم و به نظر گزینه بسیار خوبی می‌رسد. جک هدفون و پورت USB Type-C نیز همچنان وجود خواهند داشت اما سنسور اثر انگشت نسبت به ویو ۱۰ به پشت گوشی منتقل شده تا در جلوی گوشی امکان کم کردن حاشیه نمایشگر وجود داشته باشد. دوربین همچنان ۱۶ مگاپیسلی همراه با دیافراگم f/2.2 خواهد بود ولی دوربین دوم یک سنسور ۲ مگاپیکسلی خواهد بود که صرفا برای عکس‌های پرتره استفاده می‌شود.

ما دنبال این هستیم ببینیم آنر پلی همراه با GPU Turbo چه عملکردی خواهد داشت. مخصوصا که پردازنده گوشی برای یک سال پیش بوده و به زودی در گوشی Mate 20 با Kirin 980 جایگزین خواهد شد. شما درباره این گوشی چه فکر می‌کنید؟

