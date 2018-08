سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی صنایع دستی روز سوم شهریورماه ۱۳۹۷ با حضور دکتر مونسان، رییس سازمان میراث فرهنگی، دکتر شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، دکتر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی و خانم دکتر ابتکار معاون رییس‌جمهور در امور خانواده و بانوان افتتاح شد.

نمایشگاه بین‌المللی صنایع دستی جهت عرضه و معرفی محصولات هنرمندان بومی نقاط مختلف کشورمان برگزار می‌شود و امسالش هم مثل سال گذشته دیجی‌کالا در نمایشگاه غرفه دارد. هدف دیجی‌کالا از حضور در نمایشگاه صنایع دستی این است که در بخش فروشندگان موفق شود هنرمندان و برندهای صنایع را جذب و از آنها حمایت کند. نمایشگاه بین‌المللی صنایع دستی فرصتی برای دیجی‌کالا و برای صاحبان صنایع دستی است تا کالای باکیفیت داخلی ایرانی را عرضه کنند. طی این هفت روز قرار است دیجی‌کالا ۱۶۰ تولیدکننده صنایع دستی را جذل کنند تا بتوانند از این به بعد از طریق دیجی‌کالا محصولات‌شان را عرضه کنند و در حقیقت بازار گسترده‌تری برای محصولات‌شان ایجاد شود.

از فعالیت‌های دیگر دیجی‌کالا در نمایشگاه می‌شود به پادکست‌هایی اشاره کرد که توسط سیاوش صفاریان‌پور تولید می‌شود. صفاریان‌پور مهمانانی در حوزه هنرهای تجسمی، صنایع دستی و تولیدکننده‌های فعال در فضای مجازی و افراد صاحب‌نام در پژوهش تاریخ هنر خواهد داشت که با آنها درباره هنر صنایع دستی صحبت می‌کند. محل عرضه این پادکست‌ها دیجی‌کالا مگ خواهد بود. به علاوه در روز افتتاحیه مهمانان ویژه نمایشگاه، آقایان شمخانی و صالحی و خانم ابتکار با خبرنگار دیجی‌کالا مگ گپ کوتاهی درباره بسترهای عرضه محصولات صنایع دستی داشتند که می‌توانید در دیجی‌کالا مگ بخوانید.

اگر به نمایشگاه صنایع دستی سر زدید، در غرفه دیجی‌کالا امسال هم چهار هنرمند حضور دارند که هم محصولات‌شان را عرضه می‌کنند و هم جلوی چشم علاقمندان به هنر صنایع دستی کارشان را ارائه می‌دهند. یکی از این چهار هنرمند میناکار اصفهانی است. دیگری چاروق‌دوزی که از خراسان آمده و چاروق‌های چرمی دارد. خانمی از بلوچستان کارهای سوزن‌دوزی روی لباس و روسری انجام می‌دهد. و هنرمند دیگری از خوزستان سنگ‌های نیمه قیمتی عرضه کرده و همان‌جا روی آنها حکاکی می‌کند.

امسال بیش از ۳۰۰ تولیدکننده صنایع دستی در نمایشگاه بین‌المللی حضور دارند. حضور استان‌های یزد و البرز و اصفهان پررنگ‌تر از بقیه نقاط است. سفال همدان و یزد، حکاکی‌ها استان البرز، ظروف مسی کار شده اصفهان و پارچه‌های رنگارنگ و کار شده استان‌های مختلف چشم بازدیدکنندگان نمایشگاه را خیره می‌کرد.

در همان اولین روز خارجی‌ها بخش مهمی از بازدیدکنندگان را تشکیل می‌دادند و مشخص بود که نمایشگاه بین‌المللی صنایع دستی برای توریست‌ها هم جذابیت زیادی دارد.

نمایشگاه بین‌المللی صنایع دستی تا جمعه نهم شهریورماه هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی دایر است.

