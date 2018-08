احساس خوشبختی چیز عجیبی است. خیلی از ما ممکن است احساس بدبختی نکنیم اما نمی‌توانیم بگوییم کاملا خوشبختیم. حتما شما هم این را شنیده‌اید که این سنگ‌های بزرگ نیستند که پیمودن یک مسیر را دشوار می‌کنند بلکه سنگ‌‌ریزه‌های همیشگی هستند که می‌توانند آدم را از پا بیندازند. روزمرگی‌ و بدبختی‌های کوچکی که به‌ آن‌ها تن داده‌ایم و در ظاهر به آن‌ها عادت کرده‌ایم همین سنگ‌ریزه‌ها هستند. داستان کتاب زندگی دومت زمانی آغاز می شود که می فهمی فقط یک زندگی داری درباره خلاص شدن از شر همین سنگ‌ریزه‌هاست.

کتاب «زندگی دومت زمانی آغاز می‌شود که می‌فهمی فقط یک زندگی داری» پرفروش‌ترین رمان سال گذشته فرانسه است و تا به‌حال سه میلیون نسخه از آن در دنیا فروخته شده. این موفقیت برای کتابی که اولین رمان نویسنده‌اش است کم پیش می‌آید. رافائل ژیئوردانو، نویسنده کتاب، نقاش و مربی خلاقیت است و همچنین در حوزه روان‌شناسی فعالیت می‌کند.‌

« زندگی دومت زمانی آغاز می شود که می فهمی فقط یک زندگی داری » داستانی گیرا از زندگی کامییِ سی‌وهشت ساله است که با اینکه خوشبخت به نظر می‌رسد اما احساس می‌کند خوشبختی از او گریخته است. او دنبال یافتن راهی تازه برای رسیدن به خوشبختی است.‌

می‌دانید، روزمرگی در نگاه اول، بیماری بی‌خطری به نظر می‌رسد، ولی ممکن است آسیب‌های بزرگی به افراد وارد کند: باعث شیوع مصیبت‌زندگی، سونامی ابهام روحی، بادهای مالیخولیایی فاجعه‌آمیز می‌شود. خیلی زود لبخند در معرض انقراض قرار می‌گیرد! نخندید، این حقیقت دارد! در ضمن، همه این‌ها هنوز بدون در نظر گرفتن اثر پروانه‌ای است. این پدیده هرچه بیشتر گسترش یابد، به افراد بیشتری آسیب می‌زند… روزمرگی‌ای که خوب مهار نشده باشد می‌تواند سطح اخلاق کشور را به طور محسوسی کاهش دهد.‌

چه کسانی کتاب زندگی دومت زمانی آغاز می‌شود که می‌فهمی فقط یک زندگی داری را بخوانند؟‌

نویسنده ِکتاب توانسته است به خوبی و در قالب یافتن پاسخ برای پرسش شخصیت اول داستان نکات مهمی را درباره رشد شخصی و خوشبختی بیان کند. کامیی در طول داستان با یک روزمره‌شناس آشنا می‌شود که به او کمک می‌کند از دام روزمرگی خلاص شود. شاید پایان این کتاب آغاز زندگی دوم شما باشد!

