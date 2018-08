رییس سازمان انرژی اتمی: جوان ایرانی را به وسیله بازاریابی آنلاین با صنایع دستی آشنا کنیم

در حاشیه سی‌امین نمایشگاه صنایع دستی دکتر مونسان، رییس سازمان میراث فرهنگی، دکتر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی، دکتر شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و دکتر ابتکار مشاور رییس‌جمهور در امور خانواده و بانوان از غرفه دیجی‌کالا بازدید کردند.

ابتکار: صنایع دستی هم یکی از بهترین حوزه‌هایی است که در حوزه تجارت الکترونیک می‌شود از آن استفاده کرد.

در گفت‌وگو با خانم ابتکار درباره ارتباط میان بازارهای آنلاین و اینترنت با صنایع دستی و تاثیری که می‌توانند روی هم داشته باشند سوال کردیم. خانم ابتکار در این رابطه گفت: «قطعا بازار آنلاین می‌تواند تاثیر مثبتی روی عرضه صنایع دستی داشته باشد و بسترهای این کار را هم داریم. الان با توجه به نفوذ بالای اینترنت و اینکه در اکثر شهرها و روستاهای ما دسترسی به اینترنت امکان‌پذیر است و بخصوص اینکه خانم‌ها بسیار از اینترنت استفاده می‌کنند بنظرم باید از این ظرفیت استفاده کرد. ما نشستی ملی و بین‌المللی با وزارت ارتباطات برای توسعه فناوری IT به عنوان توان‌افزایی زنان در تجارت الکترونیک داشتیم. نشستی که ماه گذشته برگزار شد و تخصصی و البته بین‌المللی بود. کشور ما بسیار ظرفیت خوبی دارد و صنایع دستی هم یکی از بهترین حوزه‌هایی است که در حوزه تجارت الکترونیک می‌شود از آن استفاده کرد. بخصوص که بیش از ۷۰ درصد کارهای صنایع دستی کشورمان در دست خانم‌هاست. مخصوصا که حالا رییس‌اش هم خانم است.»

آقای شمخانی درباره اینکه چطور بازارهای الکترونیک ممکن است روی فروش صنایع دستی تاثیر بگذارند گفت: «امروز زندگی بدون دیجیتال تقریبا زندگی ناقصی است. بازار دیجیتال قسمتی از این واقعیت زندگی است. هر کس مبتکرتر و خلاق‌تر باشد و زودتر وارد این بازار شود می‌تواند خدمت بیشتری بکند. و ضمن اینکه در توسعه سلامت بازار موثر باشد خودش هم نفع شخصی ببرد. فکر می‌کنم دیجی‌کالا پیشتاز این کار بوده است.»

دکتر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی از مخاطبان دیجی‌کالاست. وقتی از ایشان درباره وظیفه بسترهای الکترونیک برای رونق صنایع دستی سوال کردیم جواب دادند: «یکی از عناصر واقعا رواج دادن صنایع دستی میان مردم که به خرید صنایع دستی علاقمند بشوند این است که بتوانیم شیوه درست مارکتینگ را پیاده بکنیم. می‌دانید که بازاریابی خودش یک هنر است. یعنی صرف تولید مهم نیست. شما اگر بهترین تولید دنیا را هم داشته باشید ولی نتوانید آن را به عرضه برسانید تا مردم متوجه بشوند که این تولیدات شما چیست و کارآیی‌اش چیست و قیمتش چطور است یا از همه مهم‌تر اصلا چرا باید آن را بخرد، فایده‌ای ندارد و مردم سراغ کالا نمی‌روند. بنابراین مارکتینگ یا بازاریابی یک عنصر اصلی است. حالا یکی از آن روش‌های بازاریابی برگزاری نمایشگاه است مثل همین نمایشگاه که تا حدی می‌تواند ولی خب مخاطبانش محدود هستند. عده قلیلی می‌توانند بیایند و ببینند. صدا و سیما می‌تواند خیلی موثر باشد و دیگری هم تشکیلاتی مثل دیجی‌کالا. ما چون یکی از استفاده‌کنندگان جدی دیجی‌کالا هستیم بنظرم خیلی موفق عمل کرده و می‌تواند در این عرصه صنایع دستی با شیوه‌هایی که تا امروز به کار برده و ابتکارهای جدید بتواند صنایع دستی را جایگزین خواسته‌ها و محصولات خارجی کند. به هر حال ذهن جوان ما دنبال برندهای خارجی است چون در تلویزیون و فیلم و همه جا می‌بیند اما صنایع دستی داخلی کشورمان را ندیده است. اگر ما بتوانیم محصولات هنری بومی‌مان را در همه شئونات زندگی به نوعی نمایش بدهیم، در فیلم‌های سینمایی، در تلویزیون، روزنامه‌ها و غیره موفق خواهیم شد. بنظرم دیجی‌کالا می‌تواند این کار را بکند. استایل زندگی جدیدی معرفی کرده و این‌ها را تبدیل به برند کند. ذوق جوانان ما را با شیوه‌های بسیار هوشمندانه به این سمت سوق بدهد. خب جوان بالاخره جوان است و دلش می‌خواهد چیزی را که بیشتر مردم استفاده می‌کنند، ولو اینکه دوست هم نداشته باشد، بخرد. ما باید به عنوان یک عنصر اینجا فعال باشیم.»

The post رییس سازمان انرژی اتمی: جوان ایرانی را به وسیله بازاریابی آنلاین با صنایع دستی آشنا کنیم appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala