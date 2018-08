پیکسل ۳ دوربین دوم سلفی خواهد داشت

رکورد لو رفتن شایعات و اطلاعات یک گوشی متشر نشده تا پیش از خبرهای پیکسل ۳ را شاید بتوان متعلق به آیفون ۴ دانست اما پیکسل ۳ ثابت کرد اوضاع از زمان آیفون ۴ هم می‌تواند بدتر باشد.

خبر امروز درباره دوربین‌های سلفی پیکسل ۳ خواهد بود و بله درست خواندید، دوربین‌های سلفی! ماجرا از اینجا شروع می‌شود که در ابتدا گفته شد پیکسل ۳ و پیکسل ۳ اکس‌ال دو دوربین در جلوی خود خوهد داشت و یک دوربین در پشت دستگاه. سپس چند روز پیش برای اولین بار شنیدیم این گوشی یک دوربین جلو دارد و دیگری مربوط به سنسور اینفرارد جهت فناوری تشخیص چهره می‌شود. حالا خبر جدیدی منتشر شده که گویا دیگر صد درصد تایید می‌کند که پیکسل ۳ دو دوربین در جلوی خود دارد که یکی از آن‌ها مثل پیکسل ۲ دوربین ۸ مگاپیکسلی معمولی خواهد بود اما دیگری لنزی با زاویه عریض خواهد داشت. همچنین به گفته شخص لو دهنده به ۹To5Google، حالت Super Selfies نیز در اپلیکیشن دوربین پیکسل ۳ قرار خواهد گرفت که می‌تواند سلفی‌هایی به شکل پرتره ثبت کند و در آن پشت سوژه تار شود.

گفته شده پیکسل ۳ می‌تواند بهترین سلفی‌هایی که توسط یک موبایل ثبت می‌شوند را به نام خود ثبت کند که این موضوع با توجه به سابقه گوگل، عجیب نیست و می‌توان از همین حالا چنین لقبی را تایید کرد.

علاوه براین‌ها، پیکسل ۳ و پیکسل ۳ اکس‌ال به چیپست عکاسی جدید گوگل یعنی Visual Core جدید مجهز خواهد شد. این چیپست اولین بار دی پیکسل ۲ و پیکسل ۲ اکس‌ال استفاده شد و بیشتر استفاده آن برای عکاسی در حالت HDR+ بود اما حالا گویا قرار است وظیفه این چیپست بیشتر شود.

در اطلاعاتی که وب‌سایت‌های روسی از این گوشی منتشر کرده‌اند، مشخص شده که گوگل روتوش صورت را به اپلیکیشن دوربین سلفی اضافه کرده است. دو حالت Natural و Soft برای روتوش‌های صورت در نظر گرفته شده است. همچنین قابلیت زوم نیز برای دوربین جلو وجود خواهد داشت. فعلا می‌دانیم که این موارد به کمک چیپست جدید Visual Core به پیکسل ۳ اضافه شده‌اند و ممکن است تا ماه آینده که گوشی معرفی می‌شود، حالت‌های بیشتری هم برای دوربین سلفی این گوشی ساخته شود.

دوربین‌های دوگانه در جلوی گوشی ممکن است برای امن کردن تشخیص چهره نیز کاربرد داشته باشند اما کسی که اطلاعات این دوربین‌ها را لو داده، صحبتی از این مورد نکرده است. اما در کل اینکه گوگل از دوربین دوگانه برای جلوی گوشی استفاده می‌کند، اتفاق جالبی است. شاید اگر نتیجه نهایی این دوربین‌ها قابل قبول نباشد، در پیکسل ۴ دوباره شاهد یک دوربین باشیم. باید دید گوگل چه چیزی برای این دو دوربین در نظر گرفته است.

هر دو دوربین جلوی دستگاه رزولوشن ۸.۱ مگاپیکسل خواهند داشت و تنها دوربین پشتی دستگاه رزولوشن ۱۲.۲ مگاپیکسلی دارد. گوگل هنوز هم عقیده دارد یک دوربین برای پشت گوشی کافی خواهد بود و نیازی به دوربین دیگری در این قسمت نیست. یک منبع گفته که انتظار عکس‌هایی فوق العاده از پیکسل ۳ در شب داشته باشید و باید ببینیم دوربین تکی پیکسل ۳ چطور با دوربین سه گانه P20 Pro در شب رقابت می‌کند.

منبع: GSMArena

منبع متن: digikala