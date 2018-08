با درون های جدید DJI آشنا شوید

شرکت مشهور DJI به تازگی دو درون جدید عرضه کرده که از ویژگی‌های بسیار خوبی برخوردار هستند. Mavic 2 Pro و Mavic 2 Zoom نام این درون‌ها بوده که درواقع به نوعی نسل دوم درون محبوب و موفق DJI Mavic Pro به حساب می‌آیند. سری درون‌های Mavic 2 شامل دو عضور Pro و Zoom بوده که نسخه Pro دوربینی با سنسور ۱ اینچی و ساخت هسلبلاد دارد و برای فیلم‌برداری حرفه‌ای‌‌تر مناسب خواهد بود. نسخه Zoom نیز همانطور که از اسمش پیداست، قابلیت زوم خواهد داشت. سنسور این دوربین مثل قبلی اندازه ۱/۲.۳ اینچ خواهد داشت اما دو برابر زوم اپتیکال و در مجموع چهار برابر زوم اپتیکال و دیجیتال، در این درون وجود خواهد داشت. قیمت نسخه پرو ۱۴۴۹ دلار و نسخه زوم ۱۲۴۹ دلار خواهد بود.

هر دو درون می‌توانند با رزولوشن ۴K با سرعت ۱۰۰ مگابیت در ثانیه فیلم‌برداری داشته باشند و ۸ گیگابایت حافظه داخلی هم برای ثبت عکس‌ها و ویدیو‌ها در اختیار کاربران خواهد بود. البته پشتیبانی از SD Card هنوز هم مثل نسل قبلی در این درون وجود دارد. بیشینه سرعت درون های جدید، ۷۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و باتری آن‌ها تا ۳۱ دقیقه پرواز را تضمین خواهد کرد. علاوه بر این‌ها، مویک ۲ بسیار کم صداتر نسبت به نسل اول خود خواهد بود. اطراف بدنه مویک ۲ (بدنه مویک ۲ پرو و مویک ۲ زوم دقیقا یکی است و فقط دوربین آن‌ها فرق دارد) ۱۰ سنسور مختلف قرار گرفته تا پرواز با این درون ساده‌تر از همیشه باشد. همچنین سیستم ارسال تصویر DJI OcuSyng 2.0 نیز در این درون وجود دارد که امکان مشاهده همزمان تصویر با رزولوشن ۱۰۸۰P را روی ریموت فراهم می‌کند. برد درون نیز تا حدود ۸ کیلومتر خواهد بود و فراتز از آن، ارتباط با درون بسیار بسیار سخت می‌شود.

اما تا حالا هرچه گفتیم اطلاعات کلی از دو درون جدید DJI بود. حال بیایید ابتدا سراغ درون Mavic 2 Pro برویم. حضور دوربین ساخت هسلبلاد در محصولات DJI را از سال ۲۰۱۷ که DJI سهام هسلبلاد را خرید انتظار داشتیم و حالا مویک ۲ پرو اولین محصول این خرید برای DJI است. معمولا شرکت‌های تکنولوژی اگر از قطعات یکدیگر استفاده کنند، نام برند مذکور را جایی نخواهند نوشت اما نوشته شدن هسلبلاد روی دوربین درون جدید DJI نشان از همکاری فراتر از انتظار دارد.

خرید مویک ۲ پرو بیشتر به معنی خرید تصاویر باکیفیت‌تر است. سنسور ۱ اینچی این دوربین رزولوشن ۲۰ مگاپیکسلی داشته و درواقع این سنسور هم اندازه سنسور دوربین درون گران‌تر DJI یعنی Phantom 4 Pro خواهد بود. همچنین لنز نصل شده روی دوربین هم سریع بوده و بیشترین دیافراگم آن، f/2.8 خواهد بود. البته دیافراگم این دوربین متغیر بوده و می‌توانید آن‌را تا f/11 کاهش دهید. پروفایل رنگ‌های حرفه‌ای DJI نیز در این درون حضور دارد و می‌توانید رنگ‌های ۱۰-bit با پروفایل Dlog-M ثبت کنید که به شما اجازه می‌دهد در ادیت کردن رنگ‌ها، دست بازتری داشته باشید. همچنین فیلم‌برداری ۴K 10-bit HDR نیز از دیگر امکانات این درون خواهد بود.

انتخاب بین نسخه پرو و زوم، انتخاب بین «کیفیت» و «همه کاره بودن» خواهد بود.

مدل زوم از درون‌های مویک ۲ بیشتر در رابطه با همه کاره بودن است. دوربین این درون از سنسور کوچکتر ۱/۲.۳ اینچی استفاده می‌کند و لنز آن می‌تواند از ۲۴ میلی‌متر تا ۴۸ میلی‌متر به صورت اپتیکال زوم داشته باشد. در حالت عادی تصاویر ثبت شده با این درون ۱۲ مگاپیکسلی خواهد بود اما یک حالت Super Resolution برای مویک ۲ زوم تعبیه شده که با آن، درون ۹ عکس گرفته و آن‌ها را به هم وصل می‌کند و در نهایت یک عکس ۴۸ مگاپیکسلی شارپ و عالی تحویل خواهد داد. حالت Dolly Zoom نیز در این درون وجود دارد که درواقع کپی یکی از ترنزیشن‌های سینمایی خواهد بود.

هر دو درون می‌توانند ویدیوهای هایپرلپس (ویدیوی سریع) را ثبت کنند و تنظیمات مختلفی نیز برای آن پیش روی کاربر می‌گذارند. DJI همچنین گفته فناوری دنبال کردن اشیا و فناوری جلوگیری از برخورد درون با اشیا را بهبود بخشیده و این یعنی پرواز با درون بسیار ساده‌تر شده. کافی است شما برای درون یک مسیر مشخص کنید و بعد اجازه دهید خود درون تمام کارها را انجام دهد.

زمانی که DJI درون مویک ایر را در ابتدای سال جاری میلادی معرفی کرد برای بسیار سوال پیش آمد که چه بر سر مویک پرو خواهد آمد؟ مویک پرو در زمان معرفی یک انقلاب بین درون‌ها به حساب می‌آمد که اندازه کوچکی داشت اما می‌توانست مثل یک درون حرفه‌ای کارآمد باشد. حتی مدیر عملیاتی DJI در زمان معرفی مویک پرو، درون را از جیب پشتی خود در آورد که بگوید چقدر این گجت کوچک خواهد بود. اما ابتدای امسال، مویک ایر ثابت کرد هم می‌تواند کوچکتر باشد و هم همان ویژگی‌ها را به علاوه سیستم «جلوگیری از برخورد» بهتر داشته باشد. مویک ۲ حالا هوشمندی DJI را در ساخت سری‌های مختلف درون خود نشان می‌دهد. آن‌ها ابتدا با درون اسپارک، کوچکترین و ارزن‌ترین درون خود را معرفی کردند سپس مویک ایر را به عنوان درونی که یک پله بهتر است و البته گران‌تر، معرفی کردند و حالا مویک پرو ۲ بالاتر از هر دو درون قبلی قرار می‌گیرد و به این ترتیب DJI برای هر رده قیمتی، یک درون عالی تدارک دیده است.

در نهایت می‌توانیم شرکت چینی DJI را سلطان بلامنازع درون‌های مصرفی بدانیم. البته که این شرکت درون‌هایی مخصوص فیلم‌برداری سینمایی نیز تولید می‌کند اما در بخش درون‌های مصرفی که کاربران عادی خریداری می‌کنند، می‌توان گفت کسی به گرد پای DJI هم نخواهد رسید؛ حداقل فعلا که اینطور است. در ادامه دعوت می‌کنیم ویدیوی اختصاصی DJI از مویک ۲ را ببینید.

