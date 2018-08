اگر خبرها را دنبال کرده باشید، احتمالا می‌دانید که سامسونگ در حال توسعه نسل جدید هدست واقعیت افزوده خود است تا بتواند با شرکت‌هایی مثل اچ‌تی‌سی و Oculus رقابت کند. این هدست که Odyssey+ نام دارد، به تازگی در دیتابیس سازمان FCC مشاهده شده و درواقع نسل بعدی هدست HMD Odyssey خواهد بود و بخشی از اطلاعات سخت افزاری آن هم منتشر شده است.

این هدست از Windows Mixed Reality پشتیبانی می‌کند که این یعنی می‌توان به سادگی آن را به کامپیوترهای ویندوزی نصب و از آن استفاده کرد. همچنین این هدست می‌تواند مستقیما به سرویس Steam متصل شده و بدون نیاز به کامپیوتر، از محتوای عرضه شده توسط Steam استفاده کرد. همچنین Samsung Odyssey+ از بلوتوث نیز پشتیبانی می‌کند.

نکته قابل توجه این بوده که دو دستگاه با شماره مدل مشابه XE800ZBA و XQ800ZBA، به عنوان هدست اودیسه پلاس سامسونگ ثبت شده‌اند. ممکن است سامسونگ دو هدست آماده کرده باشد که تفاوت‌های جزئی باهم خواهند داشت. همچنین وجود بلوتوث در این دستگاه به این معنی است که دسته‌های هدست اودیسه پلاس را می‌توانید به صورت بی سیم و با بلوتوث به هدست متصل کنید.

در نهایت به نظر می‌رسد باید در نمایشگاه IFA امسال در شهر برلین، منتظر این هدست واقعیت مجازی باشیم.

