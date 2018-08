رندر جدیدی از ال جی V40 لو رفت

زمان زیادی به عرضه گوشی ال جی V40 نمانده و به همین خاطر مرتبا خبرها و عکس‌های جدیدی در مورد آن منتشر می‌شود. چند روز پیش اولین رندرهای این گوشی منتشر شد و متوجه بهره‌گیری این گوشی از بریدگی نمایشگر و دوربین سه‌گانه شدیم. روز گذشته هم به لطف انتشار رندرهای جدید، می‌توانیم با دقت بیشتری به جزییات این گوشی اشاره کنیم.

با توجه به بهره‌گیری از صفحه‌نمایش بزرگ‌تر، اندازه کلی این گوشی بزرگ‌تر هم خواهد بود.

گفته می‌شود رندرهای جدید بر اساس نقشه‌های CAD لو رفته از کارخانه ال‌جی طراحی شده‌اند و به همین خاطر برای این رندرها دقت زیادی صرف شده است. به گفته‌ی سایت Slashleaks، گوشی ال جی V40 از صفحه‌نمایش ۶.۳ اینچی بهره می‌برد که ۰.۳ اینچ بزرگ‌تر از صفحه‌نمایش گوشی‌های دو نسل قبلی خود یعنی V30 و V35 است.

با توجه به بهره‌گیری از صفحه‌نمایش بزرگ‌تر، اندازه کلی این گوشی بزرگ‌تر هم خواهد بود. طبق گزارش‌ها، این گوشی از اندازه ۱۵۸.۸ در ۷۵.۸ در ۷.۸ میلی‌متر بهره می‌برد که این یعنی بلندقدتر و کمی پهن‌تر و ضخیم‌تر از V30 و V35 است. اگر این اندازه‌ها صحیح باشند، پس گوشی ال جی V40 در بین بزرگ‌ترین پرچم‌داران این شرکت در رتبه‌ی سوم قرار می‌گیرد. رتبه‌ی اول از آن گوشی ۵ ساله ال‌جی G Flex (160.5 در ۸۱.۶ در ۷.۹ میلی‌متر) و گوشی سه ساله ال‌جی V10 (159.6 در ۷۹.۳ در ۸.۶ میلی‌متر) است.

در حال حاضر، به اطلاعات بیشتری در مورد این گوشی دسترسی نداریم. با این حال، بر اساس این رندرها می‌توانیم حضور دوربین سلفی دوگانه، جک هدفون ۳.۵ میلی‌متری و پورت USB-C را ببینیم. به احتمال خیلی زیادی این گوشی از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۴۵ بهره می‌برد و حافظه رم و حافظه داخلی آن هم بالا خواهد بود. با توجه این که قرار است این گوشی در نیمه نخست اکتبر (نیمه‌ی دوم مهر ماه) معرفی شود، مطمئنا این گوشی همراه با اندروید پای روانه بازار می‌شود.در نهایت هم می‌توانید ویدیویی از این رندر را مشاهده کنید.

منبع: Phone Arena

