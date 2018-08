دو دهه پیش و در اواخر دهه نود میلادی، اخبار تکنولوژی با امروز تفاوت زیادی داشت. اگر یادتان باشد، آن زمان یکی از مهم‌ترین اخبار، ربات سگ سونی بود که به اسم Aibo معرفی شده بود و ۳۰۰۰ نسخه از آن در ژاپن و ۲۰۰۰ نسخه دیگر از آن در ایالات متحده عرضه شد. کودکان آن زمان علاقه زیادی به داشتن این سگ داشته‌اند و حالا همان کودکان که بزرگ‌تر شده‌اند، می‌توانند سراغ نسخه جدید این ربات بروند! با پیشرفت فوق العاده تکنولوژی در سال‌های اخیر، سونی تصمیم گرفته تا نسخه جدید آیبو را عرضه کند. سونی ربات جدید را در نمایشگاه رقابت‌های ربوتیک «پاپی» در ایالات متحده معرفی کرد و خبر از فروش دوباره این ربات دوست داشتنی داد.

نسخه خاص این ربات، First Litter Edition of Aibo نام دارد که علاوه بر خود ربات، یک پلن سه ساله هوش مصنوعی ابری نیز به خریداران تعلق می‌گیرد که با این پلن می‌توانند در این مدت، از دیگر ربات‌های Aibo نیز استفاده کنند. نکته قابل توجه اینجاست که هیچ دو ربات آیبو قرار نیست شبیه یکدیگر باشند؛ چرا که این ربات‌ها با توجه به رفتار و خلق و خوی صاحب خود، رفتار خود را تغییر می‌دهند و درواقع یک شخصیت جداگانه برای خود تشکیل می‌دهند. این ربا‌ت‌ها که حالا بسیار هوشمند شده‌اند، می‌توانند از صاحبان خود دستور‌های جدید یاد گرفته و همچنین حتی آن‌ها متوجه تغییرات محیط از جمله تغییر فصل‌ها نیز خواهند شد.

همچنین در آیبو جدید فناوری تشخیص چهره قرار داده شده تا آیبو بتواند مدام صاحب خود را شناسایی کند. علاوه بر این، آیبو می‌تواند کلمات خاص و حتی لبخند‌ها یا تشویق‌های صاحب خود را تشخیص بدهد و در عین حال وقتی سرش نوازش می‌شود هم واکنش نشان دهد. در واقع آیبو تا حد بسیار زیادی شبیه یک سگ واقعی رفتار می‌کند! بدنه آیبو به شکلی شاخته شده که می‌تواند آزاده هر شکل و حالتی را به خود بگیرد و تا ۲۲ محور مختلف در آن قرار گرفته است. یادگیری عمیق هوش مصنوعی به آیبو کمک می‌کند که احساسات خود را با حرکت بدن، گوش‌ها، دهان و چشم‌ها نمایش دهد. علاوه بر این، آیبو می‌تواند صداهای جذابی را هم تولید کند. بخش چشم‌ها نیز درواقع از دو نمایشگر OLED تشکیل شده و سونی با هوشمندی توانسته حالت‌های مختلف چشم را به کمک این دو نمایشگر نمایش دهد.

نسخه First Litter Edition ربات آیبو با لوازم جانبی مختلف و همینطور پلن سه ساله هوش مصنوعی ابری، با قیمت ۲۸۹۹ دلار عرضه شده و درواقع یکی از گران‌ترین هدیه‌هایی خواهد بود که می‌توانید برای کسی خریداری کنید.

