شرکت HMD برند PureView را تصاحب کرد

شرکت HMD که در حال حاضر مالک برند نوکیا محسوب می‌شود، در چند سال اخیر نشان داده که علاقه زیادی به عرضه گوشی‌های مبتنی بر نوستالژی دارد. از بین این گوشی‌ها می‌توانیم به مدل ۲۰۱۷ نوکیا ۳۳۱۰ و گوشی موزی شکل نوکیا ۸۱۱۰ اشاره کنیم.

بر اساس جدیدترین اسناد منتشر شده از جانب دفتر مالکیت معنوی اروپا (EUIPO)، شرکت HMD حالا حق استفاده‌ی انحصاری از برند PureView را در اختیار گرفته است و این یعنی شاید شاهد تولد دوباره گوشی محبوبی مانند نوکیا ۸۰۸ PureView خواهیم بود و شاید هم مانند لومیا ۱۰۲۰ که از دوربین ۴۱ مگاپیکسلی بهره می‌برد، یک گوشی مجهز به دوربین بسیار پیشرفته روانه‌ی بازار خواهد شد.

در اوایل سال ۲۰۱۸، طرح اولیه گوشی هوشمندی از نوکیا لو رفت که طبق این طرح‌ها، چند دوربین به‌صورت دوار در پنل پشتی گوشی مذکور تعبیه شده‌اند. بر اساس گزارش منابع چینی، این گوشی مجهز به دوربین ۵ گانه خواهد بود که ساخت این دوربین‌ها به شرکت زایس محول شده است. اگر عرضه چنین گوشی هوشمندی حتمی باشد، احتمالا شرکت HMD آن را با برند PureView روانه‌ی بازار خواهد کرد.

