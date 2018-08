تیزر بلک بری برای معرفی گوشی جدید در IFA

رفته رفته هرچه به نمایشگاه IFA امسال در شهر برلین نزدیک می‌شویم، شرکت‌های مختلف دعوتنامه و تیزر برای معرفی محصولات جدید‌شان در این نمایشگاه را منتشر می‌کنند. حالا بلک بری یک تیزر ویدیویی از گوشی آینده خود که به احتمال بسیار زیاد Key2 LE خواهد بود و پیش از این نیز از دعوت‌نامه مراسم آن نوشته بودیم، منتشر کرده است.

آن‌ها تیزر ویدیویی زیر را در حساب کاربری توییتر خود منتشر کرده‌ و در آن نوشته‌اند: «حالا زمان معرفی محصول جدید رسیده»

دانلود mp4

این اولین تصویر رسمی از این گوشی را به ما نشان می‌دهد. این گوشی درواقع قرار است نسخه ضعیف‌تر بلک‌بری Key2 باشد که چندی پیش معرفی شد. Key2 Le با پردازنده اسنپ‌دراگن ۶۳۶ همراه با ۴ گیگابایت حافظه رم و دو دوربین ۱۳ و ۵ مگاپیکسلی در پشت عرضه خواهد شد. از نظر ابعاد تفاوت زیادی بین این گوشی و Key2 نخواهد بود و همچنان شاهد کیبرد فیزیکی در این گوشی نیز هستیم.

همچنین سیستم عامل دستگاه نیز Android Oreo بوده و با قیمت کم‌تری نسبت به Key2 عرضه می‌شود که هنوز اطلاعاتی از قیمت دستگاه در دسترس نیست.

نمایشگاه ایفا از تاریخ نهم تا ۵ شهریور در شهر برلین برگزار خواهد شد.

منبع متن: digikala