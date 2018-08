باکس آفیس سینماهای جهان همچنان تحت‌تاثیر فیلم کمدی آسیایی‌های ثروتمند دیوانه است که همچنان توانسته در صدر جدول فروش جایگاه خودش را حفظ کند.

رده چهارم تا هشتم به همان فیلم‌هایی اختصاص دارد که هفته گذشته هم در جدول فروش حضور داشتند فقط «قتل‌های سرخوشی» به عنوان فیلم جدید رتبه سوم را در اختیار خودش بگیرد.

یک آخر هفته دیوانه‌وار پر از پول دیگر برای کمپانی برادران وارنر با فیلم «آسیایی‌های ثروتمند دیوانه» رقم خورد. این فیلم در دومین هفته فروش‌اش فقط ۵.۷درصد سقوط داشت. که البته عدد مهمی نیست بخصوص که این هفته اکران گسترده دو فیلم دیگر هم آغاز شد. «قتل‌های سرخوشی» (The Happytime Murders) و «A.X.L» که هیچ‌کدام حریف «آسیایی‌های ثروتمند دیوانه» نشدند.

فیلم کمدی «آسیایی‌های ثروتمند دیوانه» فروش تاثیرگذار ۲۵ میلیون دلاری در هفته گذشته داشت. فروش فیلم در داخل آمریکای شمالی از مرز ۷۶ میلیون دلار گذشته است در حالی که فقط ۱۲ روز است که فیلم اکران شده. با این رقم کارشناسان می‌گویند که رقم فروش داخلی فیلم به بالای ۱۵۰ میلیون دلار می‌رسد. میزان افت این فیلم در هفته دوم به گفته تحلیلگران جزو کمترین افت‌های فیلم‌ها بوده است.

در بازار جهانی هم ۱۲ کشور به پخش‌کننده‌های «آسیایی‌های ثروتمند دیوانه» اضافه شدند. فیلم جان.ام.چو در ۱۸ کشور جهان در حال حاضر روی پرده رفته است و رقم تخمینی فروش آن در بازارهای جهانی در هفته گذشته حدود ۶ میلیون دلار بوده است. از این میزان مبلغ ۱.۸ میلیون دلار آن مربوط به سنگاپور است که البته اتفاق عجیبی نیست. در قصه فیلم کاراکترها سنگاپوری هستند و تقابل آنها با دختر نیویورکی نامزد پسرشان کمدی را شکل می‌دهد. این کمدی-رمانتیک در بقیه کشورهای آسیای شرقی مثل فیلیپین هم فروش خوبی داشته است.

فیلم دوم جدول هم باز تکراری است. فیلم «مگ» محصول دیگری از کمپانی برادران وارنر برای دومین هفته پیاپی توانست جایگاه دوم جدول را به خودش اختصاص دهد. این فیلم اکشن با حضور جیسون استاتهام و کوسه ترسناک به فروش تاثیرگذار ۱۰۵.۳ میلیون دلاری رسیده است.

فیلم ضعیف «مگ» در بازار جهانی در ۶۵ کشور اکران شده و فروش آن به بالای ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است. این هفته فیلم در فرانسه هم اکران شد و ۴.۵ میلیون دلار در آنجا فروخت. اما همچنان بازار اصلی فیلم کشور چین است.

در رده سوم فیلم «قتل‌های سرخوشی» قرار دارد که با فروش ناامیدکننده ۱۰ میلیون دلاری در اولین آخرین هفته اکرانش نتوانست انتظارها را برآورده کند. این اکشن کمدی-جنایی ساخته برایان هنسن است که بیشتر به عنوان کارگردان تلویزیونی و البته خالق فیلم و سریال «ماپت‌ها»ی عروسکی او را می‌شناسیم. فیلم جدیدش هم تلفیقی از بازی عروسک‌ها و آدم‌هاست. وقتی یکی از عروسک‌هایی که بازیگر برنامه‌های تلویزیونی کودکان در دهه ۸۰ بوده شروع به کشتار می‌کند، یک کارآگاه خصوصی نه چندان آبرومند به او مشکوک می‌شود و بازی موش و گربه این دو تا شروع ماجراست. ملیسا مک‌کارتی و الیزابت بنکس بازیگران این فیلم هستند و بنظر می‌رسد می‌تواند در صف منفورترین فیلم‌های سال منتقدان بایستد چون امتیازی که کسب کرده ۲۸ از ۱۰۰ است. منتقد گاردین گفته که مثل همه فیلم‌های بی‌مایه این یکی هم تمام آن عناصری را دارد که امیدمان را به سینما از دست بدهیم. منتقد ایندی‌وایر هم معتقد است که این بدترین فیلم تابستان است و امکان ندارد منتقدان طاقت بیاورند و فیلمی بدتر از این یکی را ببینند.

رده چهارم تا هشتم به همان فیلم‌هایی اختصاص دارد که هفته گذشته هم در جدول فروش حضور داشتند اما فیلم نهم باز هم یک اثر جدید است.

«A.X.L» یکی دیگر از فیلم‌های ضعیف روی پرده است که در ژانر خانوادگی و علمی-تخیلی ساخته شده. بازیگر مطرحی ندارد و این اولین ساخته کارگردانش الیور دالی است. اسم فیلم در حقیقت برگرفته از اسم سگ روباتی فیلم است که یک دوستی ویژه بین او و یکی از مقامات عملیاتی شکل می‌گیرد و سگ می‌خواهد هرطور شده از کمپین دوستش دفاع کند.

منتقدان از این فیلم هم دلخوشی ندارند و امتیاز ۳۸ را به آن داده‌اند. فیلم به شدت به تغییرات جدی نیاز دارد که قابل دیدن شود. ویلیام بیبیانی نوشته: «A.X.L سگی است که طراحی شده یک سلاح باشد درنتیجه شبیه یک کابوس بنظر می‌رسد. بخصوص که کارگردان تصمیم داشته فیلم خانوادگی بسازد و یک سلاح نمی‌تواند محوریت خوبی برای چنین فیلمی باشد.»

نام فیلم هفته اکران فروش آسیایی‌های ثروتمند دیوانه (آسیایی‌های خرپول) ۲ ۷۶.۸ مگ ۳ ۱۰۵.۳ قتل‌های سرخوشی ۱ ۱۰ ماموریت غیرممکن: فال اوت ۵ ۱۹۳.۹ کریستوفر رابین ۴ ۷۷.۶ مایل ۲۲ ۲ ۲۵.۲ آلفا ۲ ۲۰.۲ بلک‌کلنزمن ۳ ۳۲ A.X.L ۱ ۲.۹

منبع متن: digikala