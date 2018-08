دو رنگ جدید Xperia XZ3 مشخص شد

چند روز پیش در خبرها برای اولین بار عکس گوشی آینده سونی یعنی Xperia XZ3 را دیدیم. امروز چهار رنگ جدید این گوشی در عکس‌های جدید مشخص شده‌اند. حالا علاوه بر مشکی و نقره‌ای، اکسپریا اکس‌زد۳ در دو رنگ جدید سبز و بنفش نیز مشاهده شده است.

رنگ سبز را قبلا در گوشی Xperia XZ2 با نام Deep Green دیده بودیم اما رنگ بنفش در خانواده XZ جدید خواهد بود. درواقع عادت داشتیم که گوشی های سونی را در رنگ صورتی یا مسی ببینیم اما حالا به نظر می‌رسد، بنفش رنگی جدید در گوشی‌های سونی خواهد بود.

از نظر طراحی، بار دیگر تایید می‌شود که سونی به سراغ نمایشگری بلند با نسبت ۱۸:۹ و در اندازه ۵.۷ اینچی و بدون بریدگی نمایشگر رفته که بسیار شبیه به XZ2 خواهد بود. پشت گوشی نیز از جنس شیشه بوده و با خمیدگی دقیقا مشابه XZ2 ارگونومی گوشی را افزایش می‌دهد. همچنین دوربین تکی این گوشی همراه با سنسور اثر انگشت و فلش LED به صورت عمودی در یک راستا قرار گرفته‌اند. آنطور که شایعات می‌گویند، برتری بزرگ این گوشی نسبت به XZ2، دوربین ۴۸ مگاپکیسلی آن خواهد بود که از تکنولوژی جدید سنسور Quad Bayer استفاده می‌کند.

از دیگر مشخصات سخت‌افزاری این گوشی می‌توانیم به پردازنده اسنپ‌دراگن ۸۴۵، همراه با ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه رم اشاره کنیم. همچنین نیرودهنده به سخت‌افزار این گوشی نیز یک باتری ۳۰۶۰ میلی‌آمپری خواهد بود که نسبت به XZ2 کمی کوچک‌تر شده است. کنفرانس مطبوعاتی سونی در نمایشگاه IFA، سه روز دیگر یعنی ۸ شهریور ماه برگزار خواهد شد و Xperia XZ3 ستاره این نمایش خواهد بود. خوشبختانه زمان زیادی تا معرفی گوشی باقی نمانده و با دیجی‌کالا مگ همراه باشید تا به محض معرفی گوشی، اطلاعات تکمیلی از این دستگاه را با شما به اشتراک بگذاریم.

منبع: GSMArena

