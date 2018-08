اولین گوشی اندروید گو مجهز به نمایشگر ۵.۷ اینچی معرفی شد

به نظر می‌رسد روزبه‌روز به شرکت‌های پشتیبان پروژه اندروید گو افزوده می‌شود. کمی پس از اینکه سامسونگ اولین گوشی مبتنی بر اندروید گو خود را معرفی کرد، حالا یک شرکت نه‌چندان شناخته شده به نام Archos، یک گوشی جدید مبتنی بر اندروید گو را معرفی کرده است.

نکته‌ی حائز اهمیت در مورد این گوشی، بهره‌گیری آن از صفحه‌نمایش ۵.۷ اینچی با نسبت تصویر ۱۸:۹ است؛ مشخصه‌ای که تا حالا در بین گوشی‌های اندروید گو سابقه نداشته. این گوشی که نام کامل آن Archos Access 57 4G است، از ماه اکتبر (مهر) در سرتاسر اروپا با قیمت بسیار ارزان ۸۰ یورو روانه‌ی بازار می‌شود.

این گوشی از مشخصات سخت‌افزاری رده بالایی بهره نمی‌برد که با توجه به قیمت بسیار پایین آن، این یک موضوع کاملا طبیعی محسوب می‌شود. به گفته‌ی شرکت Archos، این شرکت مجهز به تراشه Spreadtrum SC9832E است که پردازنده موجود در آن از ۴ هسته با فرکانس پردازشی ۱.۴ گیگاهرتز بهره می‌برد. از دیگر ویژگی‌های سخت‌افزاری هم می‌توانیم به ۱ گیگابایت حافظه رم و ۱۶ گیگابایت حافظه داخلی اشاره کنیم. ارزان‌ترین مدل این گوشی مجهز به ۸ گیگابایت حافظه داخلی است و از اینترنت ۴G پشتیبانی نمی‌کند اما هر دو مدل این گوشی از کارت حافظه microSD تا حداکثر حافظه ۶۴ گیگابایت پشتیبانی می‌کنند.

رزولوشن این صفحه‌نمایش ۵.۷ اینچی ۹۶۰ در ۴۸۰ است و در پنل پشتی یک دوربین ۸ مگاپیکسلی و در جلوی گوشی هم یک دوربین سلفی ۲ مگاپیکسلی تعبیه شده است. در نهایت هم باید به بهره‌گیری این گوشی از باتری ۲۴۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و پشتیبانی از دو سیم‌کارت اشاره کنیم.

