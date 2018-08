امسال، سال آیفون های S خواهد بود

Mark Gurman، نویسنده وب‌سایت بلومبرگ و البته تحلیل‌گر مورد اعتماد در مسائل اپل، به تازگی در پستی اعلام کرده امسال سال آیفون‌هایی با پسوند S خواهد بود. این یعنی احتمال بسیار زیاد، شاهد iPhone XS و iPhone XS Plus خواهیم بود و نحوه خواندن آن‌ها نیز ۱۰S و ۱۰S Plus خواهد بود. زمان زیادی هم تقریبا تا مراسم معرفی آیفون‌های جدید باقی نمانده و باید اواسط ماه سپتامبر را زمان معرفی سه آیفون جدید اپل بدانیم. به گفته مارک گورمن، طراحی آیفون‌های امسال بر پایه iPhone X بوده و تغییرات اساسی، در زمینه قیمت، ویژگی‌های جدید و تغییر اندازه آیفون در سه مدل خواهد بود.

کسانی که با محصولات اپل و به خصوص آیفون‌های این شرکت آشنا هستند، می‌دانند که استفاده از پسوند S برای آیفون‌ها چیز جدیدی نیست. درواقع هر سالی که آیفون جدید با طراحی تغییر کرده معرفی می‌شود، سال بعد آیفونی با همان طراحی اما با پسوند S در انتهای نام قبلی معرفی شده که بیشتر بیانگر سریع‌تر و بهتر شدن آیفون است. طبق شنیده‌ها، اگر به دنبال تغییرات اساسی در طراحی هستید، باید یک سال دیگر صبر کنید چرا که امسال، نوبت iPhone XS و iPhone XS Plus خواهد بود.

طبق گزارش مارک گورمن، اپل کار سختی برای انتخاب نام برای آیفون‌های امسال داشته است. فراموش نکنید که امسال سه آیفون معرفی می‌شود و ما فعلا نام دو آیفون رده بالاتر را می‌دانیم و آیفون سوم که ۶.۱ اینچی بوده و قیمت کمتری هم دارد هنوز مشخص نیست. این یعنی دو آیفون ۵.۸ اینچی و ۶.۵ اینچی که نمایشگر OLED و آخرین تکنولوژی‌ها را دارا خواهند بود، با اسم iPhone XS عرضه می‌شوند.

آیفون میانی که ۶.۱ اینچی بوده ممکن است نامی مثل iPhone XC داشته باشد چرا که این گوشی تنها آیفونی خواهد بود که انتظار می‌رود در چند رنگ دیگر به جز سفید و مشکی عرضه شود. البته نام iPhone XC فعلا در حد حدس بوده و ممکن است شاهد چنین نامگذاری برای آیفون ۶.۱ اینچی نباشیم. آن‌چیزی که فعلا از این آیفون می‌دانیم این است که طراحی مشابه iPhone X داشته با این تفاوت که حاشیه دور نمایشگر مقدار کمی بیشتر می‌شود، فریم این مدل از استیل به آلومینیوم تغییر پیدا کرده و خبری از دوربین دوگانه در پشت آن نیست. در مورد رنگ بندی دستگاه گفته شده که فریم آلومینیومی دستگاه ممکن است همرنگ شیشه پشتی نباشد و باید ببینیم ترکیب رنگ‌ها در این گوشی به چه ترتیب خواهد بود. همچنین فیس آی‌دی نیز در این دستگاه وجود دارد و دیگر خبری از سنسور اثر انگشت در آیفون‌های امسال نیست.

مدل ۵.۸ اینچی که با نام iPhone XS شناخته می‌شود نیز دقیقا مشابه iPhone X خواهد بود. تفاوت‌های اصلی در این گوشی، بهتر شدن سخت‌افزار و پردازنده و همینطور بهتر شدن دوربین بوده و تغییر دیگری را نباید در این گوشی انتظار داشته باشیم.

بهترین آیفون امسال اما آیفون ۶.۵ اینچی با نمایشگر OLED خواهد بود. این گوشی که با کد D33 در بین کارمندان اپل مشهور است، علاوه بر اندازه بزرگتر نسبت به iPhone XS، ویژگی‌های نرم‌افزاری جدیدی هم خواهد داشت. برای مثال برای اولین بار قرار است مولتی ویندو یا استفاده از دو اپلیکیشن به صورت همزمان را که پیش‌تر در آیپد‌های اپل و البته گوشی‌های اندرویدی دیده بودیم، در این گوشی نیز ببینیم. این شاید بزرگ‌ترین تغییری باشد که کاربران آیفون در سال‌های گذشته مدام انتظار آن را می‌کشیدند. ویژگی مولتی ویندو که اپل آن را Split Screen می‌نامد، فقط محدود به نسخه ۶.۵ اینچی آیفون‌های امسال خواهد بود و در دو مدل دیگر آن را نخواهیم دید.

در نهایت همچنین گفته شده دو آیفون ۶.۱ و ۶.۵ اینچی از دو سیم کارت نیز پشتیبانی خواهند کرد. البته ممکن است این موضوع فقط محدود به نواحی خاصی از جهان شده و برای مثال در کشور چین شاهد آیفون دو سیم کارته باشیم. مدل ۵.۸ اینچی نیز به سبب تراکم بالای برد سخت‌افزار، پشتیبانی از دو سیم کارت را نخواهد داشت.

علاوه بر آیفون‌ها، گفته می‌شود امسال اپل سری چهارم از ساعت‌های اپل واچ را هم معرفی خواهد کرد که شامل بزرگ‌ترین تغییر نسبت به ۳ نسل گذشته خواهد بود. آنطور که گفته شده، حاشیه نمایشگر این ساعت بسیار کمتر خواهد شد اما اندازه و طراحی بدنه با سه نسل قبلی یکی خواهد بود. همچنین سیستم تعویض بند نسل چهارم اپل واچ با دیگر نسل‌ها یکی بوده و این یعنی کاربران کنونی اپل واچ، اگر بند اضافه برای ساعت خود خریداری کرده‌اند، می‌توانند همچنان از همان بند‌ها روی ساعت جدید هم استفاده کنند.

در پایان مارک گورمن اعلام کرده پیش فروش سه آیفون جدید از روز جمعه ۱۴ سپتامبر آغاز می‌شود. این یعنی زودتر از ۱۴ سپتامبر و احتمالا تاریخ ۱۲ سپتامبر، زمان معرفی آیفون‌های جدید خواهد بود. اپل سابقه معرفی آیفون‌های قبلی را در این تاریخ داشته و از همین رو ۱۲ سپتامبر حدس اصلی برای مراسم معرفی آیفون‌های جدید است. شما درباره محصولات آینده اپل چه فکر می‌کنید؟ آیا اپل موفقیت iPhone X را تکرار خواهد کرد؟

