پلنگ سیاه برای جایزه بهترین فیلم اسکار ۲۰۱۹ خیز برداشت

شرکت دیزنی که به جوایز اسکار ۲۰۱۹ چشم دوخته است و بویژه روی فیلم پلنگ سیاه حساب باز کرده یک استراتژیست کارآزموده‌ی اسکار را به استخدام درآورده تا کمپین خاصی را برای به دست آوردن جایزه بهترین فیلم پیش ببرد.

دیزنی و فیلم ابرقهرمانی پلنگ سیاه سوژه بسیاری از بحث و گفت‌وگوهای اخیر درباره جایزه جدید «بهترین فیلم مردمی» (Popular Film) هستند. با این وجود به نظر می‌رسد دیزنی صرفا به این جایزه فکر نمی‌‎کند و قصد دارد بتواند پلنگ سیاه را به جایزه اصلی جشنواره یعنی جایزه بهترین فیلم (Best Picture) برساند.

پلنگ سیاه در فوریه سال ۲۰۱۸ اکران شد و توانسته فروشی در حدود ۱.۳ میلیارد دلار در سراسر جهان داشته باشد. این فیلم هم محبوب منتقدان بود (محبوب‌ترین فیلم ابرقهرمانی جهان مارول از نگاه منتقدان) و هم محبوبیت مردمی قابل‌توجهی داشت. هم‌زمان اکران پلنگ سیاه باعث بوجود آمدن بحث‌هایی آکادمیک درباب جنسیت، اثرات طولانی مدت برده‌داری و مرزهای سیاسی شد.

هم‌زمان امسال شاهد یک تصمیم جنجال‌برانگیز از طرف آکادمی علوم و هنرهای سینمایی بودیم و براساس این تصمیم جدید قرار است یک جایزه اسکار به عنوان اسکار بهترین فیلم مردمی به فیلمی داده شود که در هر سال بسیار محبوب مردم بوده و توانسته در فرهنگ عامه اثرگذار باشد. جایزه‌ای که بسیاری از همین حالا معتقدند قرار است به فیلم سینمایی پلنگ سیاه برسد و اساسا ایجاد شده تا بتواند تماشاگران و مخاطبان مراسم اسکار را هم افزایش دهد.

کمپانی دیزنی صرفا به این راضی نیست که اسکار بهترین فیلم مردمی را تصاحب کند و قصد دارد در یک کمپین گسترده کاری کند که پلنگ سیاه شانس زیادی هم برای به دست آوردن اسکار بهترین فیلم داشته باشد.

با این وجود ایجاد این اسکار جدید خطراتی هم دارد؛ از جمله اینکه ممکن است جایزه اصلی جشنواره یعنی جایزه بهترین فیلم را تحت الشعاع قرار دهد و به شکل کلی از اعتبار آکادمی بکاهد.

با این حال پیش از ایجاد این اسکار جدید بسیاری فکر می‌کردند پلنگ سیاه این شانس را دارد تا برای اولین‌بار به عنوان یک فیلم ابرقهرمانی در میان کاندیدهای جایزه بهترین فیلم قرار گیرد. پیش از این فیلم سینمایی شوالیه تاریکی کریستوفر نولان هم موفق شده بود در اسکار عملکرد خوبی داشته باشد و در سال ۲۰۰۹ نامزد هشت جایزه شد اما قرار نگرفتن این فیلم در میان نامزدهای اسکار بهترین فیلم در میان طرفدارانش سر و صدای زیادی ایجاد کرد و به عنوان یکی از دلایل اصلی تغییر تعداد نامزدهای جایزه بهترین فیلم از آن سال به بعد در نظر گرفته می‌شود.

