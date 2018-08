اگر صاحب یک گوشی آیفون هستید و نگاهی به پنل پشتی آن بیندازید، عباراتی را خواهید دید که ترجمه‌ی بخشی از آن «طراحی شده توسط اپل و مونتاژ شده در چین» است. بخش اعظمی از مهم‌ترین محصولات اپل در کارخانه‌های چینی ساخته می‌شوند. روز گذشته گزارشی جدید منتشر شد که شایعات مربوط سه مدل آیفون ۲۰۱۸ را تایید می‌کرد. طبق این گزارش این سه مدل شامل آیفون اولد ۵.۸ و ۶.۵ اینچی و یک مدل ال‌سی‌دی ۶.۱ اینچی است.

به گفته‌ی منابع گزارش بلومبرگ، کارخانه فاکس‌­کان مسوولیت کامل تولید آیفون‌های اولد را برعهده دارد ولی برای تولید آیفون ال‌سی‌دی این مسوولیت به غیر از فاکس‌کان به شرکت Pegatron هم واگذار شده است. طبق این گزارش، کارخانه‌های فاکس‌کان تولید انبوه مدل‌های اولد را از اواخر ماه گذشته میلادی آغاز کرده اما به دلیل مشکلات مربوط به صفحه‌نمایش مدل ال‌سی‌دی تولید انبوه این مدل از اوایل ماه جاری میلادی آغاز شده است. در ضمن باید خاطرنشان کنیم که در گزارش‌های پراکنده به این موضوع اشاره شده که به دلیل مشکلات ساخت مدل ال‌سی‌دی، شاید این مدل با تاخیر و در حوالی ماه نوامبر روانه‌ی بازار شود.

در همین زمینه می‌توانیم به گزارش منتشر شده از طرف «مینگ چی کو»، تحلیلگر مشهور محصولات اپل، اشاره کنیم. او اعتقاد دارد که فاکس‌کان تمام آیفون‌های ۵.۸ اینچی، ۸۰ تا ۹۰ درصد آیفون‌های ۶.۵ اینچی و حدود ۳۰ درصد آیفون‌های ۶.۱ اینچی ال‌سی‌دی را تولید می‌کند. شرکت Pegatron هم وظیفه‌ی مونتاژ ۶۰ درصد مدل ال‌سی‌دی و ۱۰ تا ۱۵ درصد مدل ۶.۵ اینچی را برعهده دارد. به گفته‌ی این تحلیلگر، باقی مانده این گجت‌ها، توسط شرکت Wistron تولید می‌شود.

تمام تراشه‌های A12 که قلب تپنده آیفون‌های ۵.۸ اینچی و ۶.۵ اینچی محسوب می‌شوند، توسط شرکت تایوانی TSMC ساخته می‌شود. در ابتدا گفته می‌شد آیفون ال‌سی‌دی ۶.۱ اینچی هم از همین تراشه بهره می‌برد اما حالا به نظر می‌رسد این گوشی مجهز به تراشه قدیمی A10 Fusion خواهد بود، تراشه‌ای که گوشی‌های آیفون ۷ و ۷ پلاس مجهز به آن بودند.

