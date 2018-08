احتمال معرفی گوگل پیکسل ۳ در تاریخ ۱۷ مهر

طبق گزارش بلومبرگ، گوگل قصد دارد گوشی‌های پیکسل ۳ و پیکسل ۳ ایکس‌ال را در تاریخ ۹ اکتبر (۱۷ مهر) در نیویورک معرفی کند. پیکسل و پیکسل دو هر دو به ترتیب در تاریخ ۴ اکتبر در کالیفرنیا معرفی شده‌اند. به همین خاطر این تاریخ به احتمال زیاد صحیح است، هرچند بعد از ده‌ها عکس و فیلم لو رفته از گوشی پیکسل ۳ ایکس‌ال، دیگر چیزی برای رونمایی از این گوشی باقی نمانده است.

در هفته‌های گذشته شاهد انواع و اقسام تصاویر ثبت شده از بریدگی نمایشگر نه‌چندان جذاب پیکسل ایکس‌ال، ایربادهای USB-C موجود در جعبه آن و حتی جزییات بسته‌بندی آن بوده‌ایم. حتی برخی از این ویدیوها به نرم‌افزارهایی اشاره کرده‌اند که برای افزایش حالت زیبایی و عریض کردن زوایای عکس‌های سلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند. به همین خاطر باید بگوییم که حالا تمام جزییات و امکانات این گوشی فاش شده است.

اما دلیل این حجم انبوه افشاگری‌های مربوط به پیکسل ۳ ایکس‌ال چیست؟ به گزارش سایت ۹to5Google، دستگاه‌های دزدیده شده به بازار سیاه اوکراین راه پیدا کرده‌اند و هرکدام از آن‌ها با قیمت ۲۰۰۰ دلار به فروش رسیده‌اند. گوگل هنوز در مورد این اتفاق چیزی نگفته و احتمالا پیش از رونمایی رسمی این گوشی‌ها در این باره اظهارنظر نخواهد کرد. اما در هر صورت این یک نکته‌ی جالب توجه است که چطور دو ماه پیش از عرضه یک گوشی، تعداد زیادی از آن‌ها به سرقت رفته است.

البته این افشاگری‌ها مربوط به پیکسل ۳ ایکس‌ال است و در این تصاویر و فیلم‌ها برادر کوچک‌تر آن حضور ندارد. اما بر اساس تصاویری که ماه‌ها پیش از پنل جلویی آن منتشر شده، می‌توان آن را مدل مینیاتوری پیکسل ۲ ایکس‌ال به حساب آورد. با توجه به اینکه بریدگی نمایشگر مدل ایکس‌ال اصلا مورد توجه کارشناسان و تعداد زیادی از کاربران قرار نگرفته، کاربرانی که از این مشخصه دل خوشی ندارند می‌توانند برادر کوچک‌تر آن را خریداری کنند، حتی اگر این خرید به معنای بسنده کردن به باتری کوچک‌تر و رزولوشن ۱۰۸۰p صفحه‌نمایش آن باشد.

