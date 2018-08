ممکن است ویژگی ۳D Touch از تمام آیفون ها حذف شود

اپل در سال ۲۰۱۵ با سر و صدای زیاد، ویژگی ۳D Touch را با آیفون ۶اس معرفی کرد اما حالا به نظر می‌رسد پس از سه سال از این ویژگی آنطور که باید استقبال نشده است و اپل ممکن است امسال درب خروج را به ۳D Touch نشان بدهد!

تحلیلگران سایت Barclays اعلام کرده‌اند که مشهود است امسال چند آیفون بدون ۳D Touch عرضه خواهد شد و قبل‌تر وب‌سایت MacRumors نیز این خبر را برای آیفون ۶.۱ اینچی تایید کرده بود.

درواقع Curtis از وب‌سایت Barclays، تلویحا به دو مدل آیفونی که نمایشگر OLED دارند اشاره کرده بود که این مدل‌ها قرار نیست ۳D Touch داشته باشند. آیفون ۶.۱ اینچی نیز که با نمایشگر LCD عرضه می‌شود، از چند ماه پیش شایعاتی درباره آن شنیده شد که به دلیل کاهش هزینه تولید و در نهایت کاهش قیمت دستگاه، ۳D Touch از این آیفون هم حذف خواهد شد. اگر تمام تحلیل‌ها و خبرهای شنیده شده درست باشند، باید بگوییم که به پایان دوره ۳D Touch در آیفون رسیده‌ایم و این ویژگی از تمام آیفون‌های جدید حذف خواهد شد.

۳D Touch ویژگی اصلی iPhone 6S بود و اگر حذف شود می‌تواند یک شکست بزرگ برای اپل محسوب شود. حتی فراتر از آن، حذف این ویژگی یعنی هدررفت منابع زیادی از شرکت اپل. آنطور که یکی از کارکنان بخش بازاریابی اپل به بلومبرگ گفته:

از نظر مهندسی، ساخت نمایشگری که از ۳D Touch پشتیبانی می‌کند، به شکل غیر قابل باوری سخت است و ما یک سال مهندسی – در حقیقت، دو سال- را هدر خواهیم داد اگر ببینیم با وجود این مقدار هزینه و سرمایه گذاری در تولید صفحات ۳D Touch، مردم از آن استفاده نکنند. اگر ۳D Touch صرفا دمو از یک قابلیت باشد و پس از یک ماه دیگر کسی از آن استفاده نکند، میزان زیادی استعداد و البته مهندسی هدر رفته است.

از زمانی که این ویژگی همراه با آیفون ۶اس معرفی شد، چندان شاهد پیشرفت نبوده و حتی ممکن است خیلی‌ها هنوز ندانند که چنین چیزی در آیفون‌شان وجود دارد! حتی فراتر از آن کسانی که از حضور آن هم مطلع هستند، چندان از آن استفاده نمی‌کنند. اگرچه این ویژگی هنوز روی اپل واچ وجود خواهد داشت و می‌توان گفت روی اپل واچ، فورس تاچ یا همان ۳D Touch کاربردی است.

در نهایت هنوز خیلی زود است که بخواهیم ۳D Touch را یک پروژه شکست خورده برای اپل بدانیم چرا که تمام این صحبت‌ها بر مبنای تحلیل و شنیده‌ها بوده و ممکن است رنگ واقعیت به خود نگیرند. ممکن است اصلا اپل تمام کاربردهای ۳D Touch را به شکل دیگری در نمایشگر آیفون پیاده کند و یا اصلا مثل شنیده‌های قبلی، فقط مدل ۶.۱ اینچی و ارزان قیمت آیفون که امسال معرفی می‌شود، ۳D Touch نداشته باشد. در نهایت ماجرا از هر قرار که باشد، باید تا اواسط ماه سپتامبر صبر کنیم تا ببینیم اپل در مراسم معرفی چه چیزی برای ما خواهد داشت.

جدا از این خبر، وبسایت MacRumors نیز در نوشته‌های Kuo دریافته که هیچ کدام از آیفون‌های بعدی از اپل پنسل پشتیبانی نخواهند کرد. چندی پیش احتمال اضافه شدن پشتیبانی از اپل پنسل به آیفون ۶.۵ اینچی شنیده شد و حتی ما در پستی شرح دادیم که با این اتفاق ممکن است گلکسی نوت ۹ برخلاف انتظار‌ها، از آیفون بعدی شکست سختی بخورد. آنطور که شنیده شده، اپل تصمیم گرفته به دلیل تجربه کاربری ضعیف، استفاده از اپل پنسل با آیفون را منتفی کند.

منبع: TheVerge

The post ممکن است ویژگی ۳D Touch از تمام آیفون ها حذف شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala