«قدرت هوش خلاق» را همین امروز رایگان بخوانید

فرآیند ایجاد یک ایده خلاق بسیار شبیه به استخراج طلاست. ذره‌های طلا بخش ناچیزی از هزاران سنگ و دانه شنی هستند که در بستر رودخانه آرمیده‌اند. در رودخانه ذهن «خلاقیت» وضعیت کاملا مشابهی دارد. سنگ‌ها یا دانه‌های شن همان نظریه‌های قابل دسترس هستند. به منظور استخراج از ذهن (یعنی استخراج ایده‌های بسیار خلاق و راه‌حل‌های خلاقانۀ جدید) شما باید تمام دانه‌ها (ایده‌های) موجود در رودخانۀ ذهن‌تان را الک کنید، تا به تکه‌های بزرگ طلا دست یابید.

آیا در خانه روزنامه، مجله یا کتاب‌هایی دارید که به خودتان قول داده‌اید بخوانید ولی هنوز نتوانسته‌اید وقتش را پیدا کنید؟ پاسخ بیش از ۹۵٪ مردم به این سوال، مثبت است، آنها فکر می‌کنند توانایی خاصی در به تأخیر انداختن کارها دارند. البته تصورشان درست است. اما به نظر این کتاب که تکینک‌های افزایش هوش هیجانی را بیان می‌کند، آنها در کنار این ویژگی، خلاقیت زیادی هم دارند! خلاقیتی که باعث شده بهانه‌های خوب و قابل‌توجیهی برای به تأخیر انداختن انجام کارهایشان پیدا کنند.

کمی به این افراد که احتمالا خودمان هم جزوشان هستیم فکر کنید. هر روز از هفته‌های طولانی، ماه‌ها یا سال‌ها، مغزشان جالب‌ترین عذر و بهانه‌ها را بابت نخواندن آن کتاب‌ها و مجله‌ها بافته است. با وجود اینکه خلاقیت‌ این افراد تنها موقع انجام ندادن کارها شکوفا می‌شود، همچنان می‌توان آن را یک‌جور خلاقیت استثنایی به حساب آورد، خلاقیتی که به چنان منبع انرژی بی حدوحصری وصل است که گاهی ممکن است تا آخر عمر بتوانید از آن بهره ببرید.

حالا که این موضوع را متوجه شدید نویسنده از شما یک سؤال ساده دیگر می‌پرسد: آیا زنده هستید؟

پاسخ این سؤال ممکن است بدیهی به نظر برسد، اما از حقیقتی معنادار پرده برمی‌دارد. در زندگی برای جان سالم به در بردن از مسائل روزمره، مغز خارق‌العاده‌تان ده‌ها هزار فکر، واکنش و راه‌حل برای مشکلات می‌سازد. چون اگر این کار را نکند، زمان زندگی شما در این دنیا به پایان می‌رسد. پس همین واقعیت که شما زنده‌اید، خلاقیت زیادتان را ثابت می‌کند.

گسترش و رها کردن هوش عظیم خلاقه‌ای که دارید، به شما کمک می‌کند روش کار و راه‌های رشد آن را کشف کنید و به زندگی ادامه دهید؛ وظیفه‌ی این کتاب کوچک نیز ثابت کردن همین است.

اما قدرت هوش خلاق چیست؟

احتمالا بعضی از افراد هنوز فکر می‌کنند فردی باهوش است که بتواند یک مسئله ریاضی را به سرعت حل کند یا شعری را از حفظ بخواند. در حالی که یک فرد واقعا باهوش کسی نیست که فقط کلمات و اعداد را به بیرون پرتاب کند؛ بلکه کسی است که بتواند به تمام وقایع، اتفاق‌ها و مشکلات دور و برش هوشمندانه واکنش نشان دهد. یعنی در واقع هوش واقعی به معنای درگیری مغز در تمام جنبه‌های زندگی است، درست مثل این که با مغزتان ورزش یا عشق‌بازی کنید.

قدرت هوش خلاق توانایی شما برای خلق ایده‌های جدید، حل مشکلات به روشی منحصر به فرد و همچنین یک سر و گردن بالاتر از بقیه ایستادن، است. هوش خلاقِ شما از چند فاکتور درست شده که همه قابل آموختن و رشدند تا بتوانید خلاقیت‌تان را افزایش دهید. این کتاب شما را به ترتیب با این فاکتورها آشنا می‌کند و نشان می‌دهد چطور آنها را توسعه و بهبود دهید.

اگر دوست دارید این فاکتورها را بدانید، همین امروز « قدرت هوش خلاق: ده روش به‌کارگیری نبوغ خلاقه‌تان» را رایگان دانلود کنید و بخوانید.

این کتاب راه نجاتی است برای شما که فکر می‌کنید از قدرت کافی برای مدیریت تمام جنبه‌های زندگی‌تان برخوردار نیستید.

منبع متن: digikala