دو خبر درباره بازی بن افلک در نقش «بتمن» در فیلم بتمن و الک بالدوین در نقش پدر جوکر در فیلم جوکر منتشر شده که برای طرفداران این ابرقهرمان جالب است. اول اینکه بن افلک ممکن است بازی در نقش بتمن را از دست بدهد. دلیلش هم این است که رقم بیمه او آنقدر شیب صعودی داشته که شاید کمپانی از پس دادن آن برنیاید. بن افلک که تازه از کمپ بیرون آمده، در دو دهه گذشته سومین بار بود که به دلیل اعتیاد به الکل در آسایشگاه بستری می‌شد. او فقط در طول یک سال گذشته دو بار برای مداوا به مدت طولانی تحت نظر پزشک قرار گرفته است. درنتیجه منابع آگاه می‌گویند این احتمال وجود دارد که قیمت بیمه او باعث دردسر شود.

الک بالدوین قرار است نقش مقابل یواکین فونیکس را در اولین فیلم مستقل «جوکر» بازی کند. و به احتمال زیاد بن افلک بخاطر مشکلات مالی دیگر بتمن نخواهد بود.

یکی از نمایندگان استودیو به سایت درپ گفته است: «احتمال زیادی وجود دارد که استودیو به جای بن افلک بازیگر دیگری را برای ایفای نقش بتمن جایگزین کند. چون هزینه‌های بیمه بن افلک سر به فلک می‌زند. فرانشیز بیمه او احتمالا به اندازه بودجه فیلم تمام خواهد شد.» حضور بن افلک در نقش بتمن در فیلم «لیگ عدالت» محصول ۲۰۱۷ حدود ۳۰۰ میلیون دلار بود.

تحلیل‌گران می‌گویند اگر دنباله فیلم «لیگ قهرمانان» ساخته شود با قیمت جدید بیمه بودجه‌اش حتی پیش از رسیدن به مرحله تبلیغات و بازاریابی به رقم ۴۵۰ میلیون دلار خواهد رسید. خود افلک هنوز در این رابطه اظهارنظر نکرده اما مت ریوز، کارگردان «بتمن» اشاره کرده که به فکر جایگزینی یک بازیگر جوان‌تر برای فیلم مستقل بعدی «بتمن» است.

افلک تنها بازیگری نیست که بخاطر مسائل مربوط به بیمه دچار چنین مشکلاتی می‌شود. اواخر دهه نود و اوایل هزاره سوم رابرت داونی جونیور هم گرفتار چنین مسائلی شد. سال ۱۹۹۸ مبلغ بیمه داونی جونیور برای فیلمی که کل هزینه تولیدش کمتر از ۳۰ میلیون دلار بود یک میلیون دلار محاسبه شده بود. خبرچین‌های هالیوود گزارش می‌دهند که شاید افلک هم مجبور شود برای مدتی مثل داونی جونیور بازی در فیلم‌های مستقل با بودجه پایین را امتحان کند تا زمانی که رقم بیمه‌اش متعادل شود.

خبر دیگر از جهان ابرقهرمانی بتمن مربوط به فیلم «جوکر» است که طرفداران بتمن منتظرش هستند.

الک بالدوین قرار است نقش مقابل یواکین فونیکس را در اولین فیلم مستقل «جوکر» بازی کند. او قرار است توماس وین باشد؛‌ پدر بتمن. قرار داد فونیکس برای بازی در نقش پادشاه دلقک‌ها، جوکر، بسته شده و استودیو چراغ سبز داده تا با بودجه‌ای حدود ۵۵ میلیون دلار فیلم از ماه آینده کلید بخورد. تاد فیلیپس کارگردانی سری فیلم‌های کمدی «خماری» (Hangover) نویسندگی و کارگردانی این فیلم را برعهده دارد. نکته دیگر اینکه جرد لتو در این فیلم حضور نخواهد داشت. آخرین‌بار لتو سال ۲۰۱۶ در فیلم «جوخه انتحار» نقش جوکر را بازی کرده بود.

کاراکتری که قرار است بالدوین نقش‌اش را بازی کند اولین‌بار سال ۱۹۳۹ در کمیک‌های کارآگاهی معرفی شده بود. در کتابی که قرار بود پیش‌زمینه بروس وین یا همان بتمن را به تصویر بکشد. توماس وین در کتاب پزشک و فعال حقوق بشر بود. او و همسرش در یکی از خیابان‌های گاتهام مورد حمله دزدان قرار می‌گیرند و کشته می‌شوند. مرگ آنها برای پسرشان دلیلی می‌شود تا با جرم و جنایت در گاتهام مبارزه کند.

بالدوین را این روزها روی پرده سینما با فیلم «ماموریت: غیرممکن-فال اوت» و «بلکککلنزمن» اسپایک لی می‌توانید ببینید.

منبع متن: digikala