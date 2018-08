تنها سه روز تا شروع نمایشگاه IFA در شهر برلین باقی مانده و شرکت‌ها در حال معرفی گوشی‌هایشان برای نمایش در این نمایشگاه بزرگ هستند. یکی از این شرکت‌ها، ال جی بوده که امروز دو گوشی LG G7 One و LG G7 Fit را معرفی کرده است.

اولین گوشی قرار است با پردازنده پرچمداران سال گذشته یعنی اسنپ‌دراگن ۸۳۵ و به عنوان گوشی از خانواده Android One عرضه شود و دومین گوشی پردازنده‌ای قدیمی‌تر داشته و قرار است با قیمت ارزن‌تری عرضه شود.

ال جی جی۷ وان

جی۷ وان درواقع اولین گوشی از خانواده G خواهد بود که با پردازنده اسنپ‌دراگن ۸۳۵ عرضه می‌شود. اگر یادتان باشد، پرچمدار قبلی خانواده جی، گوشی جی۶ بود که با پردازنده اسنپ‌دراگن ۸۲۱ عرضه شده بود و نسل بعد آن یعنی G7 ThinQ با پردازنده جدیدتر و بهتر اسنپ‌دراگن ۸۴۵ به بازار عرضه شد.

این گوشی نمایشگری ۶.۱ اینچی با رزولوشن QHD+ داشته و از سری پنل‌های FullVision ال‌جی استفاده می‌کند. همانند جی۷ معمولی، در بالای نمایشگر این گوشی نیز یک بریدگی قرار گرفته است تا نمایشگر گوشی نسبت ۱۹.۵:۹ داشته باشد. در این بریدگی سنسور مجاورت، چراغ کوچک LED برای اعلان‌ها، دوربین سلفی و همینطور بلندگوی تماس قرار گرفته است. پایین نمایشگر نیز حاشیه کوچکی وجود خواهد داشت و سنسور اثر انگشت نیز در پشت گوشی قرار گرفته است.

این گوشی تنها در یک حافظه ۳۲ گیگابایتی همراه با ۴ گیگابایت رم عرضه می‌شود اما خوشبختانه پشتیبانی از کارت حافظه SD نیز در آن وجود داشته و می‌توان تا ۵۱۲ گیگابایت اس‌دی کارت در این گوشی قرار داد. از آن‌جایی که این گوشی تحت لایسنس Android One بوده، با اندروید خام اورئو عرضه می‌شود و انتظار داریم اندروید پای نیز به زودی برای آن آماده شود.

یکی دیگر از چیزهایی که این گوشی نسبت به G7 ThinQ کم دارد، دوربین دوم در بخش پشتی بوده. جی۷ وان تنها یک دوربین ۱۶ مگاپیکسلی با لنزی با دیافراگم f/1.6 در پشت دارد. دوربین سلفی گوشی نیز ۸ مگاپیکسلی بوده و دیافراگم لنز آن f/1.9 تعیین شده است. همچنین زاویه این لنز ۸۰ درجه بوده که خیلی زیاد نیست اما برای سلفی‌های گروهی با دوستان‌تان مناسب است.

اگرچه جی۷ وان از پردازنده مخصوص پرچمداران (اگرچه یک سال قدیمی شده است) همراه با یک نمایشگر عالی استفاده می‌کند اما این دلیل نمی‌شود دیگر ویژگی‌های جذاب گوشی‌های ال‌جی، از این گوشی حذف شده باشد. برای مثال Quad DAC و DTS:X برای خروجی هدفون، استانداردهای IP68 و MIL-STD 810G برای ضد آب و ضد ضربه بودن همراه با فناوری شارژ سریع Quick Charge 3.0 و باتری ۳۰۰۰ میلی‌آمپری نیز در این گوشی وجود دارد تا جی۷ وان تبدیل به یکی از بهترین گوشی‌های خانواده جی ال‌جی شود.

ال جی جی۷ فیت

ال‌جی، این غول تکنولوژی کره در سه ماهه مالی قبلی اعلام کرد که به دلیل فروش کم جی‌۷، نتوانسته سود خوبی را در بخش موبایل به جیب بزند. از این رو معرفی گوشی G7 Fit با قیمت رقابتی، قرار است که به وضعیت مالی این شرکت کمک کند. این گوشی از پردازنده قدیمی‌تر اسنپ‌دراگن ۸۲۱ استفاده می‌کند و همان نمایشگر عالی G7 ThinQ و G7 One همراه با دیگر ویژگی‌های رده بالای گوشی‌های سری جی، در این گوشی هم حاضر هستند.

جی۷ فیت با چهار گیگابایت حافظه رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی، مشابه برادر خود جی۷ وان، عرضه می‌شود. البته شنیده شده در برخی بازارهای خاص، این گوشی با حافظه داخلی ۶۴ گیگابایتی هم عرضه خواهد شد. هر دو مدل از کارت حافظه نیز پشتیبانی خواهند کرد. شرکت ال‌جی اعلام کرده می‌تواند کارت حافظه تا دو ترابایت هم برای گوشی‌های جدید سری جی بسازد اما این کار صرفه اقتصادی ندارد و کاربران می‌توانند تا حداکثر ۵۱۲ گیگابایت کارت حافظه اس‌دی را به گوشی‌های جدید سری جی اضافه کنند.

Quad DAC، استاندارد‌های ضد آب بودن همراه با باتری ۳۰۰۰ میلی‌آمپری در این گوشی نیز وجود خواهد داشت. البته این گوشی تحت لایسنس Android One نبوده و این یعنی با پوسته اختصاصی ال‌جی عرضه می‌شود. از همین رو ممکن است عرضه اندروید پای، کمی دیر برای این گوشی صورت بگیرد.

هر دو گوشی جدید ابعادی دقیقا مشابه G7 ThinQ دارند. نسخه جی‌۷ وان در دو رنگ آبی مراکشی و مشکی و گوشی جی۷ فیت هم در دو رنگ مشکی و خاکستری پلاتینیومی عرضه می‌شود. در پایان هنوز تاریخ عرضه و قیمت این دو گوشی جدید مشخص نیست اما به زودی و در نمایشگاه IFA مشخص خواهد شد. شما درباره این دو گوشی چه فکر می‌کنید؟

منبع: GSMArena

The post LG جی۷ در دو نسخه جدید عرضه می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala