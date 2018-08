قبل از عرضه گلکسی اس ۸ و حتی اس ۹ صحبت‌هایی مبنی بر بهره‌گیری این گوشی‌ها از حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر مطرح شده بود که البته حقیقت نداشتند. اما حالا به نظر می‌رسد شرکت سامسونگ در مورد گوشی گلکسی اس ۱۰ تصمیم دارد چنین قابلیتی را عملی کند. بر اساس گزارش‌ها، گویا هر سه مدل گلکسی اس ۱۰ مجهز به این مشخصه خواهند بود.

طبق این گزارش‌ها، سامسونگ با همکاری کوالکام می‌خواهد برای دو مدل گران‌قیمت‌تر این گوشی از حسگر مافوق صوت استفاده کند و برای ارزان‌ترین مدل آن هم به استفاده از حسگر اثر انگشت اپتیکال روی می‌آورد (گوشی‌های فعلی از این فناوری استفاده می‌کنند).

حسگرهای مافوق صوت ۳ برابر گران‌تر از مدل اپتیکال است.

حسگرهای مافوق صوت ۳ برابر گران‌تر از مدل اپتیکال است. با این حال، این حسگرها تصاویری سه‌بعدی از اثر انگشت را ثبت می‌کنند و به همین خاطر نه‌تنها ایمن‌تر، بلکه انعطاف‌پذیرتر هم هستند زیرا به‌عنوان مثال تحت تاثیر چربی پوست و یا انگشت خیس قرار نمی‌گیرد.

انتظار می‌رود این گوشی در ماه فوریه (بهمن) رونمایی شود و در ماه مارس (اسفند) روانه‌ی بازارها خواهد شد. به گفته‌ی پژوهشگران شرکت IHS Markit در سال آینده تعداد گوشی‌های مجهز به حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر به بیش از ۱۰۰ میلیون دستگاه می‌رسد و با توجه به این موضوع می‌توان گفت که محبوبیت این فناوری به‌طور فزاینده‌ای رو به افزایش است.

