گوشی تازه معرفی شده گلکسی نوت ۹ سامسونگ در اختیار برخی از مشتریان قرار گرفته است اما برخی از کاربران تنها چند روز پس از کار کردن با این گوشی متوجه یک نقص فنی در صفحه نمایش این گوشی شده‌اند. بر اساس گزارش برخی از کاربران به نظر می‌رسد که حاشیه سمت چپ صفحه نمایش نوت ۹ یک مشکل فنی دارد که باعث می‌شود حالت نشت نور در این قسمت به وجود بیاید.

پیش از این کاربران گوشی‌های گلکسی نوت ۸ و گلکسی S9 نیز چنین مشکلی را گزارش کرده بودند. برخی از کاربران معتقدند این یک خطای دید است که به خاطر صفحه نمایش منحنی و بازتاب از داخل صفحه نمایش ظاهر می‌شود.

ظاهرا این مشکل برای تمام گوشی‌های گلکسی نوت ۹ پیش نیامده است.

نشتی نور نمایشگر سامسونگ نوت ۹ در محل اتصال لبه سمت چپ دستگاه به فریم فلزی ایجاد می‌شود. ظاهرا این مشکل برای تمام گوشی‌های گلکسی نوت ۹ پیش نیامده است و احتمال می‌رود این نقص در طول فرآیند تولید و در مرحله رنگ‌آمیزی ایجاد شده باشد. در این صورت پیش‌بینی می‌شود با توزیع گسترده نوت ۹ گزارش‌های بیشتری در رابطه با این مشکل منتشر شود.

سامسونگ هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است اما اگر گزارش‌های بیشتری منتشر شود احتمال بیانیه‌ای از سوی سامسونگ در مورد این نقص منتشر شود. سامسونگ تجربه دست و پنجه نرم کردن با نقص فنی محصولات جدید خود را قبلا داشته است و باید منتظر بود و دید که آیا بلایی که بر سر گلکسی نوت ۷ آمد و سامسونگ مجبور شد تولید این گوشی را متوقف کند، برای نوت ۹ هم تکرار می‌شود یا خیر؟

