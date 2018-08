رامین جوادی همه فن حریف مشغول ساخت موسیقی فصل آخر «بازی تاج و تخت» است

رامین جوادی به عنوان آهنگساز سریال‌های «وست‌ورلد» (WestWorld) و «بازی تاج و تخت» (Game of Thrones) این روزها در اوج کار موسیقی‌اش قرار دارد. او با حرکت متناوب میان اکشنی پرخاشگرانه و یک درام صمیمانه نشان داد که مهارتش می‌تواند چه گستره وسیعی را در بر بگیرد. جای تعجب نیست که او برای هر دو سریال فانتزی نامزد دریافت جایزه امی شده است. اما برای گرفتن اولین جایزه امی‌اش برای موسیقی فصل یکی مانده به آخر یعنی هفتم «بازی تاج و تخت»، قطعه «اژدها و آتش» محبوب‌تر از قبل شده است.

همچنان سریال «بازی تاج و تخت» الهام‌بخش رامین جوادی است. او در حال حاضر در مرحله ایده‌پردازی برای موسیقی فصل آخر این سریال است.

موسیقی او برای این سریال با تور پرطرفدار «تجربه زنده کنسرت بازی تاج و تخت» مخاطبان زیادی پیدا کرد و بیش از قبل در معرض توجه قرار گرفت. جوادی درباره موسیقی «بازی تاج و تخت» می‌گوید: «این سریال فرصتی در اختیار من قرار داد تا از طیف متنوعی از سازها استفاده کنم و توانستم سبک‌های مختلفی را که می‌خواستم با این سازها امتحان کنم. اما سریال «وست‌ورلد» هم این ویژگی را دارد. چیزهای زیادی برای من وجود دارد تا کشف و شهود کنم. در «وست‌ورلد» هم راه طولانی طی کردم: از سازهای آکوستیک و حتی سازهای ارگانیک تا ملودی‌ها و سازهای بومی اما بعد همه چیز به سمت تجربه طراحی صدای خالص با سینتی‌سایزر رفت.»

به هر حال همچنان سریال «بازی تاج و تخت» الهام‌بخش رامین جوادی است. او در حال حاضر خودش را برای ساخت موسیقی فصل آخر سریال «بازی تاج و تخت» آماده می‌کند. البته هنوز در مرحله ایده‌پردازی است. خودش می‌گوید: «هنوز ساخت موسیقی فصل آخر «بازی تاج و تخت» را شروع نکرده‌ام چون هیچ چیزی درباره اینکه در این فصل چه اتفاقی ممکن است بیفتد، نمی‌دانم. اما فکر می‌کنم آماده‌سازی‌ها برای فصل هشتم واقعا فوق‌العاده است و خاندان‌های مختلف دور هم جمع می‌شوند و در فصل آخر آنها را می‌بینیم. ما باید با تهدیدی که از شمال می‌آید مقابله کنیم. و قطعا تم موسیقی عاشقانه جان اسنو و دنریس تارگرین (حقیقت) و قطعه وایت واکرها (Against All Odds) که در فصل قبلی اضافه شدند این فصل هم شنیده می‌شوند.»

قطعه «حقیقت» (Truth) با ویولنسل شروع می‌شود و پیش از آنکه بقیه سازهای زهی به آن بپیوندند حال و هوای رومانتیک میان جان‌ (کیت هرینگتون) و دنریس (امیلیا کلارک) را بازتاب می‌دهد. در «عدالت ملکه» جایی که دنریس برای استخراج معدن به جان اجازه می‌دهد اشاره جزیی به این قطعه را می‌شنویم. بعد این قطعه با قدرت بیشتر و پیچیدگی‌هایی در سکانس پایانی قایق به گوش می‌رسد.

در مقابل در قطعه «Against All Odds» با صدای بلند پیانو، سینتی‌سایزرها و سازهای زهی وحشتی از جنس جهان دیگر را تجربه می‌کنید. رامین جوادی توضیح می‌دهد: «فصل ششم اولین فصلی بود که در آن از پیانو استفاده کردیم و تم وایت واکرها این فرصت را در اختیارمان قرار داد که بتوانم بیشتر از پیانو بهره ببرم.»

در فصل دوم «وست‌ورلد» جوادی موفق می‌شود موسیقی شرقی و غربی را با هم پیوند بزند و در این زمینه تجربه‌های جدیدی در اپیزود «Akane No Mai» بکند که برای این قطعه نامزد دریافت جایزه امی هم شد. در ضمن او قطعات مشهوری مثل «Paint It Black» را که پیش‌تر در پارک وست‌ورلد از آن استفاده کرده بود در جهان جدید شوگون‌ورلد هم به کار می‌گیرد چون این جهان جدید قرار است بازتابی از همان وست‌ورلد باشد. او از این قطعه برای سکانس دزدی استفاده می‌کند. البته تنظیم آن فرق می‌کند. از صدای پرکاشن‌های غربی کم می‌شود و به جایش سازهای کوبه‌ای شرقی را به ترکیب اضافه می‌کند.

جوادی در مورد استفاده هوشمندانه‌اش از قطعه «C.R.E.A.M.» در صحنه رقص افسرده‌کننده آکین می‌گوید: «در حالت عادی وقتی تصویر را در اختیار من قرار می‌دهند برایش موسیقی می‌سازم اما در مورد این یکی ما آهنگ را انتخاب کردیم و من آن را تنظیم مجدد کردم و آنها سر صحنه پخش‌اش کردند و تصمیم گرفتند برای سکانس رقص از آن استفاده کنند.»

رامین جوادی آهنگسازی ایرانی‌تبار بزرگ‌شده آلمان است. او از شاگردان هانس زیمر، یکی از بزرگترین آهنگسازان فیلم معاصر بوده و حالا خودش هم در حوزه فیلم و سریال آهنگساز سرشناسی است.

