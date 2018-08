طبق بررسی‌های روزنامه وال استریت ژورنال، شرکت Oath که از زیرمجموعه‌های کمپانی مخابراتی ورایزون و صاحب شرکت‌های AOL و یاهو محسوب می‌شود، همچنان محتوای ایمیل‌های کاربران این سرویس‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. طبق این گزارش، این برنامه محتوای بیش از ۲۰۰ میلیون ایمیل را برای اهداف تبلیغاتی می‌خواند.

این غول اینترنتی برای اینکه تبلیغات دقیق‌تری را به کاربران ارائه کند، دست به انجام چنین کاری می‌زند. با توجه به نگرانی‌های مربوط به نقض حریم خصوصی، شرکت‌های بزرگ از انجام این کار دست کشیده‌اند اما شرکت Oath همچنان این کار را انجام می‌دهد. گوگل بعد از سال‌ها انتقادات گسترده، سال گذشته به بررسی ایمیل‌ها برای اهداف تبلیغاتی پایان داد. در همین حین مایکروسافت هم اعلام کرده که به هیچ عنوان از محتوای ایمیل‌ها برای تبلیغات هدف‌مند استفاده نمی‌کند. اپل هم هیچوقت چنین کاری را انجام نداده است. به همین خاطر به نظر می‌رسد تنها شرکت بزرگی که همچنان این کار را ادامه می‌دهد، شرکت Oath است.

در همین زمینه باید خاطرنشان کنیم که در چند سال گذشته، یاهو هدف دو حمله‌ی بزرگ و همه‌جانبه قرار گرفته که منجر به انتشار اطلاعات میلیون‌ها کاربر شد و AOL هم در سال ۲۰۱۴ قربانی یک حمله‌ی بزرگ شده است. به همین خاطر انتشار چنین خبری مطمئنا منجر به بهبود ارزش برند این شرکت‌ها نمی‌شود.

هرچند خبر مربوط به بررسی ایمیل‌های یاهو و AOL چندان جدید نیست، اما نوع بررسی این ایمیل‌ها بسیار عمیق‌تر از روشی است که جیمیل برای کاربران خود استفاده می‌کرده است. در این مقاله آمده: «هدف بخشی از بررسی محتوای ایمیل‌ها به شناسایی محصول‌های خریداری شده این کاربران از طریق خواندن رسیدهای ارسال شده به اینباکس‌های آن‌ها برمی‌گردد» و در ادامه می‌خوانیم: «در سال ۲۰۱۵، آمازون که متوجه این قضیه شده بود، تصمیم گرفت که رسیدهای مفصلی را برای کاربرانش ارسال نکند تا یاهو و دیگر شرکت‌ها از این اطلاعات بهره نبرند.»

هرچند Oath اعلام کرده برخی اطلاعات-مانند موارد مربوط به سلامتی و پزشکی-را مورد بررسی قرار نمی‌دهد، اما در مورد نادیده گرفتن دیگر اطلاعات حساس مانند رسید تراکنش‌های مالی یا اطلاعات مربوط به خرید و فروش سهام رسما چیزی اعلام نشده است. در قوانین ایمیل یاهو بندی در مورد «بررسی دستی» وجود دارد که به برخی از کارمندان شرکت Oath این اجازه را می‌دهد که به اینباکس‌های کاربران دسترسی داشته باشند.

با توجه به این خبر و دیگر خبرهای مربوط به امنیت پایین سرویس‌های یاهو، اگر در این زمینه نگران هستید، بهتر است که از سرویس‌های این سایت مهاجرت کنید و به استفاده از سرویس‌های ایمن‌تری مانند مایکروسافت یا گوگل روی بیاورید.

منبع: TechCrunch

