به نظر می‌رسد گوشی HTC U12 Life اولین گوشی این شرکت خواهد بود که از تراشه اسنپ‌دراگون ۶۶۰ بهره می‌برد. بر اساس نتایج منتشر شده در سایت Geekbench، این گوشی همچنین مجهز به ۴ گیگابایت حافظه رم و اندروید ۸.۱ اوریو است. در دیگر شایعات و اخبار غیر رسمی آمده بود که قلب تپنده‌ی این گوشی تراشه اسنپ‌دراگون ۶۳۶ خواهد بود. حافظه رم این گوشی مطابق شایعه‌ها است و اگرچه در سایت Geekbench به میزان حافظه داخلی این گجت اشاره نشده، اما می‌توانیم انتظار بهره‌گیری از حداقل حافظه داخلی ۶۴ گیگابایتی را داشته باشیم.

گوشی HTC U12 Life قرار است نسخه‌ی ارزان‌تر و ساده‌تر U12 پلاس باشد.

گوشی HTC U12 Life قرار است نسخه‌ی ارزان‌تر و ساده‌تر U12 پلاس باشد. طبق تصاویری که از این گوشی در رسانه‌ها منتشر شده است، به نظر می‌رسد صفحه‌نمایش این گوشی مانند U12 پلاس یک صفحه‌نمایش ۶ اینچی با نسبت تصویر ۱۸:۹ است. با این حال، پنل پشتی آن‌ها تفاوت زیادی با یکدیگر دارد. برای توصیف این بخش از گوشی می‌توانیم بگوییم که ترکیبی از طراحی پیکسل (طراحی دو رنگه) و آیفون X (چینش دوربین دوگانه) است. در مورد دوربین هم می‌توانیم انتظار بهره‌گیری از دوربین دوگانه ۱۶ و ۵ مگاپیکسلی به عنوان دوربین‌های اصلی و یک دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی را داشته باشیم.

در نهایت باید خاطرنشان کنیم این گوشی در تاریخ ۳۰ آگوست (۸ شهریور) رسما معرفی می‌شود.

