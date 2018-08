«دزدان مغازه» نماینده ژاپن در اسکار ۲۰۱۹ شد

فیلم سینمایی «دزدان مغازه» (Shoplifters) قرار است به عنوان نماینده کشور ژاپن در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان نود و یکمین دوره جوایز اسکار (اسکار ۲۰۱۹) شرکت کند. «دزدان مغازه» درامی است ساخته هیروکازو کورئیدا، کارگردانی که در جشنواره فیلم کن توجه منتقدان و داوران جشنواره را برانگیخت و موفق شد نخل طلای جشنواره را تصاحب کند. این اثر که به شکل جهانی تحسین‌شده ماجرای خانواده‌ای فقیر را روایت می‌کند که زندگی‌شان را از طریق کارهای کم‌درآمد و دله‌دزدی می‌گذرانند؛ خانواده‌ای که با وجود شرایط اسف‌بار زندگی‌شان، نگهداری از دختری بی‌خانمان را هم برعهده می‌گیرند. کورئیدا پیش از این بخاطر فیلم Like Father, like Son مورد توجه جهانی قرار گرفته بود. همچنین فیلم دیگر این کارگردان Nobody Knows هم یک بار دیگر به عنوان نماینده کشور ژاپن معرفی شده بود اما نتوانست میان نامزدهای نهایی دریافت جایزه قرار بگیرد.

منتقدان معتقدند مضمون اجتماعی و تاثیرگذار فیلم باعث شده با اثری مواجه باشیم که قادر است ارزش‌های هنری خود را نمایان کند و هم‌زمان روی مخاطب عام هم اثر ویژه‌ای بگذارد.

فیلم سینمایی دزدان مغازه سوای نقدهای مثبت، نسبت به فیلمی که بیشتر جنبه‌های هنری دارد تا تجاری در گیشه‌ها هم موفق بوده و بویژه در کشورهای چین و ژاپن فروش خوبی داشته. این فیلم در مجموع بیش از ۵۳ میلیون دلار فروخته است و احتمالا با آغاز اکران در اروپا از ماه سپتامبر و شروع اکران در آمریکایی شمالی از ماه نوامبر شاهد فروش بیشتر آن نیز خواهیم بود.

باید دید این اثر سینمایی نهایتا در مراسم اسکار چه عملکردی خواهد داشت اما به احتمال بسیار زیاد از همین حالا باید منتظر حضور دزدان مغازه در میان نامزدهای اصلی دریافت جایزه فیلم غیرانگلیسی زبان در اسکار ۲۰۱۹ باشیم.

